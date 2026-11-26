En México, al menos 5 mil 286 mujeres han sido víctimas de violencia vicaria, una forma de agresión que ha afectado a 11 mil 100 niñas, niños y adolescentes, y que en muchos casos se ejerce mediante procedimientos judiciales para separar a las madres de sus hijos.

Ante esta problemática, la presidenta Claudia Sheinbaum propuso una reforma para que los jueces puedan dictar medidas de protección en un plazo máximo de 24 horas, suspender de inmediato la convivencia con la persona agresora y ordenar la restitución de niñas y niños con sus madres, cuando corresponda.

La iniciativa, que fue recibida este jueves en la Cámara de Diputados, busca impedir que los procesos familiares se conviertan en instrumentos de violencia y garantizar una respuesta judicial inmediata para proteger a las mujeres y a sus hijas e hijos.

El proyecto de decreto reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, en materia de divorcio, adopción, protección de las infancias y violencia vicaria.

Uno de los cambios centrales es que las disposiciones de protección serán de aplicación inmediata en las 32 entidades federativas, sin necesidad de esperar a que concluya la implementación integral del Código Nacional.

Lo que protege a niñas, niños, adolescentes y mujeres se aplica de inmediato, y la transformación integral del sistema de justicia civil y familiar continúa conforme al calendario de implementación que determine cada entidad federativa, sin exceder el límite legal establecido en el propio Código Nacional”, señala el documento.

La propuesta advierte que, en la mayoría de los casos documentados de violencia vicaria, la persona agresora promueve procedimientos judiciales para separar a las hijas e hijos de sus madres, lo que convierte los litigios familiares en mecanismos de control y agresión.

Lo que protege a niñas, niños, adolescentes y mujeres se aplica de inmediato, y la transformación integral del sistema de justicia civil y familiar continúa conforme al calendario de implementación que determine cada entidad federativa, sin exceder el límite legal establecido en el propio Código Nacional”, se recalca.

Procesos de adopción más ágiles y juicios de pérdida de patria potestad

La reforma también busca agilizar los procesos de adopción para evitar que niñas, niños y adolescentes permanezcan en instituciones de asistencia social más tiempo del estrictamente necesario.

Para ello, plantea reducir de 90 a 45 días naturales el plazo para emitir el certificado de idoneidad, requisito para determinar si una persona o familia es apta para adoptar, además de establecer medidas de apremio obligatorias en caso de incumplimiento.

La evidencia científica ha demostrado que la institucionalización prolongada de niñas y niños afecta su salud mental, desarrollo cerebral y habilidades socioemocionales, y que estos efectos se agravan con el paso del tiempo, puesto cuanto más temprana es la integración a una familia, mayor es la capacidad de recuperación”, especifica el documento.

Asimismo, se contempla la habilitación de un juicio especial de pérdida de patria potestad por abandono para menores acogidos en Centros de Asistencia Social y fija un plazo de 15 días para promover la acción correspondiente.

La institucionalización prolongada puede afectar la salud mental, el desarrollo cerebral y las habilidades socioemocionales de niñas y niños, por lo que busca acelerar su integración a una familia”, se recalca.

Asimismo, la reforma busca garantizar el derecho de cualquiera de los cónyuges a disolver el matrimonio por su sola voluntad, sin que las disputas por bienes o por los hijos se conviertan en mecanismos de presión económica o emocional.

Se establece para ello que desde una primera audiencia el juez pueda decretar el divorcio y dictar medidas provisionales para proteger a las partes y a sus hijos.

De acuerdo con el documento, durante 2025 dos de cada tres divorcios registrados no fueron por mutuo consentimiento; seis de cada 10 derivaron en desacuerdos sobre bienes o hijos y 43 por ciento involucraron a niñas, niños y adolescentes.

La reforma también contempla facultar a los jueces para consultar información del Servicio de Administración Tributaria y de instituciones financieras, con el propósito de identificar los ingresos de quienes deben pagar pensiones alimenticias.

En todos los procedimientos familiares, además, se busca garantizar que niñas, niños y adolescentes sean escuchados, participen activamente y permanezcan en el centro de las decisiones judiciales que les afecten.

La iniciativa responde a la dimensión de la carga que enfrenta la justicia familiar.

En 2025 ingresaron a los poderes judiciales de las entidades federativas 868 mil 947 asuntos de esta materia, que representaron 43 por ciento de las sentencias publicadas por esos tribunales.

Junto con los asuntos civiles, los familiares concentran siete de cada 10 casos que llegan a la justicia local. Además, cada año ingresan más expedientes familiares de los que se logran concluir, advierte el documento.

Al informar sobre la recepción de la propuesta en San Lázaro, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, afirmó que la Cámara de Diputados analizará la iniciativa con responsabilidad.