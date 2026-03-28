Llega buque de la Armada de Francia a México

Este día arribó la fragata de Defensa e Intervención “AMIRAL RONARC’H”, perteneciente a la Marina Nacional Francesa, a las instalaciones del muelle de Punta Langosta, Cozumel, Quintana Roo.

A través de un boletín de prensa, la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) informó que el buque tiene como propósito realizar una visita logística para su avituallamiento, coordinaciones operativas y descanso de su personal. Se estima que la embarcación zarpe el próximo 2 de abril.

La fragata francesa AMIRAL RONARC’H llegó al muelle de Punta Langosta en Cozumel. Armada de México

La fragata cuenta con una eslora de 121.6 metros, un calado de 6.3 metros y una manga de 17.7 metros. Su dotación está conformada por 17 oficiales, 85 marineros y 29 contramaestres, lo que refleja la capacidad operativa de esta unidad naval.

Durante su estancia en Cozumel, se brindarán las facilidades portuarias y logísticas correspondientes, en apego a la normatividad vigente aplicable a visitas de buques extranjeros con fines no comerciales.

La fragata francesa AMIRAL RONARC’H llegó al muelle de Punta Langosta en Cozumel. Armada de México

Asimismo, se llevarán a cabo las coordinaciones necesarias con autoridades navales y representantes diplomáticos, garantizando el adecuado desarrollo de esta visita oficial.