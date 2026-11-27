Ante más de 1,500 empresarios de todo el país, plantearon la necesidad de proteger el patrimonio de las familias, combatir la extorsión y generar mejores condiciones para la inversión y el empleo.

Ricardo B. Salinas Pliego y Ninfa Salinas encabezaron en el Frontón México el encuentro nacional de Somos Grandes, una comunidad empresarial que agrupa a más de 45 mil pequeñas y medianas empresas en el país y que promueve la libertad de emprender.

La jornada reunió a más de 1,500 empresarios de distintas entidades de la República, quienes abordaron los principales desafíos económicos y de seguridad que enfrenta el sector productivo mexicano.

Durante su intervención, el presidente y fundador de Grupo Salinas destacó que la fortaleza de México radica en el esfuerzo de quienes trabajan, invierten y construyen patrimonio. Identificó cuatro grandes preocupaciones de los mexicanos: la pérdida de poder adquisitivo, las amenazas a la propiedad privada, la extorsión y las crecientes dificultades para trabajar y emprender.

Salinas Pliego cuestionó el impacto de la carga fiscal sobre los ingresos de los trabajadores y advirtió que el aumento de los costos de operación y las barreras regulatorias comprometen la competitividad de las empresas mexicanas y su capacidad para generar empleo.

En materia de seguridad, denunció la doble extorsión a la que se enfrentan los empresarios: el cobro de piso por parte de la delincuencia y los actos de corrupción asociados a trámites, permisos e inspecciones gubernamentales.

Durante un diálogo abierto con los asistentes, quienes compartieron experiencias relacionadas con la delincuencia y los obstáculos para desarrollar sus negocios, sostuvo que garantizar la seguridad de los ciudadanos es una responsabilidad fundamental del Estado y se pronunció por una justicia expedita y sanciones que inhiban la delincuencia.

El empresario convocó a los asistentes a defender tres principios fundamentales: la vida, la propiedad y la libertad. Asimismo, destacó la responsabilidad de construir un país que ofrezca mayores oportunidades y mejores condiciones de vida a las nuevas generaciones.

“Mis hijos y mis nietos se merecen una vida mejor y ustedes y sus hijos, sus familias se merecen una vida mejor. Y por eso hay que luchar”, expresó Salinas Pliego.

Por su parte, Ninfa Salinas, presidenta de Somos Grandes, llamó a frenar la estigmatización del comercio informal y a reconocer la contribución económica y social de las familias que han encontrado en el emprendimiento una vía para salir adelante.

Subrayó que la extorsión, la inseguridad, las barreras burocráticas y la falta de certidumbre jurídica constituyen algunos de los principales obstáculos para el crecimiento del sector productivo.

“No hay negocio pequeño. Detrás de cada negocio hay disciplina, coraje y familias que, todos los días, se esfuerzan por salir adelante. Los mexicanos tenemos talento y sabemos trabajar; lo que necesitamos son condiciones que nos permitan crecer, emprender con libertad y dedicarnos a nuestros clientes”, puntualizó Ninfa Salinas.

Al cierre de la jornada, los organizadores entregaron reconocimientos a coordinadores estatales y aliados estratégicos que han contribuido a la expansión y consolidación de esta comunidad empresarial en el país.