Asaltan casa de empeño en centro de Tlaxcala y se llevan joyas 

En pleno centro de Tlaxcala tres sujetos robaron joyas de una casa de empeño, a pesar de estar ubicada en la calle principal.

Tras cometer el robo, los presuntos ladrones escaparon tranquilamente en una motocicleta.

Fue la tarde de este martes cuando tres sujetos ingresaron a la casa de empeño y con martillos rompieron los vidrios de las vitrinas y se apoderaron de las joyas que estaban en exhibición.

Los trabajadores de esta casa de empeño fueron amenazados con una pistola por los delincuentes, quienes vaciaron los exhibidores y se llevaron las joyas en bolsas negras de plástico.

Posteriormente, los tres asaltantes se subieron a una moto y huyeron a toda velocidad por la calle principal, sin que ninguna autoridad lo impidiera, ya que en esta vialidad no había presencia ni de policías, ni de patrullas, lo que les facilito la huida.

El establecimiento comercial cuenta con un sistema de circuito cerrado que grabó paso a paso el modus operandi de los asaltantes.

Estas evidencias fueron entregadas a los agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala, quien abrió la carpeta de investigación correspondiente para dar con el paradero de los delincuentes.