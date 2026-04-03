Avanza limpieza de hidrocarburo en el Golfo

El operativo para atender la presencia de hidrocarburos en el Golfo de México continúa activo, con un despliegue que abarca 48 playas en los estados de Veracruz, Tabasco y Campeche, donde autoridades federales, empresas productivas del Estado y gobiernos locales mantienen trabajos coordinados de contención y limpieza.

De acuerdo con el informe del Grupo Interinstitucional, integrado por dependencias como la Secretaría de Marina, Semarnat, Pemex y Profepa, entre otras, 32 playas ya no presentan recales de contaminantes, resultado de intervenciones sostenidas en las últimas semanas. En estas labores participan más de 3 mil elementos, distribuidos a lo largo de más de 630 kilómetros de litoral.

Elementos navales supervisan la instalación de barreras de contención de hidrocarburo en mar abierto en el Golfo de México como parte del operativo ambiental. Excélsior

En el terreno, las acciones han incluido la instalación de barreras de contención, que en conjunto superan los dos kilómetros, así como cientos de recorridos de supervisión por tierra y mar. A ello se suman sobrevuelos en zonas estratégicas, toma de muestras con protocolos de cadena de custodia e inspecciones a embarcaciones.

El balance preliminar reporta la recolección de 889.4 toneladas de hidrocarburo, retiradas tanto de manera manual como con apoyo de maquinaria especializada. Estos residuos, según autoridades, han sido manejados conforme a lineamientos ambientales vigentes para su disposición final.

Para sostener este despliegue se han utilizado buques, aeronaves, vehículos y drones, tanto aéreos como submarinos, lo que da una idea de la magnitud del operativo en curso.

En plena temporada de Semana Santa, los trabajos no se detienen. Pemex ha desplegado a cientos de trabajadores en tareas de limpieza, con esquemas de contratación temporal que han permitido ampliar la cobertura en zonas afectadas. En total, se han intervenido más de 100 kilómetros de costa.

En paralelo, se han reforzado las medidas de contención en mar abierto mediante barreras oleofílicas y sistemas de dispersión, particularmente en áreas consideradas prioritarias, con el objetivo de evitar que el hidrocarburo alcance la franja costera.

El impacto también ha alcanzado a comunidades pesqueras, principalmente en el sur de Veracruz y Tabasco. Ante este escenario, se han implementado apoyos que van desde la contratación de pobladores en labores de limpieza hasta la entrega de equipo y recursos para la reactivación económica.

Entre estas acciones destaca una inversión destinada a cooperativas pesqueras, así como apoyos en combustible y programas productivos, como el desarrollo de infraestructura para la producción de ostión en Tabasco.

A esto se suma el programa Bienpesca, que contempla apoyos directos para miles de pescadores de la región, en un intento por mitigar los efectos inmediatos de la contingencia.

En materia ambiental, las labores de vigilancia continúan en zonas sensibles, incluidas Áreas Naturales Protegidas y sitios de anidación de tortugas, donde, hasta ahora, no se ha detectado afectación significativa. También se mantiene el monitoreo en extensas áreas de manglar y arrecifes.

Un grupo de especialistas de distintas instituciones, coordinados por la Secretaría de Ciencia, trabaja en el análisis del impacto del hidrocarburo en los ecosistemas marinos, con el objetivo de definir medidas de remediación.