“El Chilango”, “El Jerry”, “El Gordo Peruci", César Gastélum...; suman 8 influencers asesinados en Culiacán

Durante el conflicto entre “Los Chapitos” y “Los Mayos” han sido asesinados al menos ocho creadores de contenido en Culiacán, Sinaloa, y otros se han retirado de las redes sociales.

Algunos de ellos fueron acusados públicamente de ser financiados por grupos criminales. En la ciudad se distribuyeron volantes con los rostros de creadores de contenido y artistas por tener una presunta relación con los hijos de Joaquín Guzmán Loera.

Uno de los primeros en ser asesinados fue Juan Carlos, apodado “El Chilango”, un reconocido creador de contenidos en TikTok, que se dedicaba a vender dulces en las calles, dónde grababa y subía sus videos. Un grupo armado le disparo a corta distancia, en octubre de 2024.

En noviembre de ese mismo año fueron asesinados Gerardo Moya, reconocido en redes sociales cómo “El Jerry”, y Jesús Miguel Vivanco, apodado “El Jasper”, ambos subían contenidos presumiendo su vida cotidiana, rodeada de autos lujosos.

Antes de finalizar el año fue asesinado Leovardo Aispuro Soto, apodado “El Gordo Peruci”, quien solía colaborar con Los Toyz, victulados directamente a Los Chapitos.

Durante el 2025 fueron asesinados Adalberto Peña, apodado “El Tata”, un creador de contenido fitnes, atacado a balazos en un gimnasio del sector Tres Ríos; y luego, Víctor Manuel, conocido como “El Brasileño” o “Vitolias”; el tiktoker fue privado de la libertad y encontrado posteriormente sin vida.

El caso más reciente es César Gastélum, asesinado durante una transición en vivo afuera de un restaurante en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, a unos metros de la Fiscalía General del Estado.

En la transmisión se logró observar el momento en que dos motociclistas se aproximan y le disparan directo a la cabeza, para luego huir del lugar.

Además de ellos, en diciembre de 2024 fue asesinado Adrián Antonio López Iribe, hermano de Óscar Antonio, apodado “El Compa Camarón”, un creador de contenidos que dejó la entidad luego de lo ocurrido.

Otro caso recordado es el de “La Nicholett”, una empresaria y creadora de contenidos secuestrada en Culiacán. Luego de permanecer varios días privadas de la libertad, sus captores la dejaron libre, después de hacer un video donde ella misma se vinculará a un grupo criminal.