El sector habitacional en México demanda no solo capital, sino una capacidad técnica probada para urbanizar grandes extensiones de territorio. En este rubro, Celsius, la vertical de vivienda de Dynámica dirigida por el Ing. Carlos Valenzuela Cadena, ha establecido marcas históricas difíciles de ignorar por los analistas del sector. Con una especialización profunda en los ramos habitacional, urbano y turístico, Celsius ha participado en la creación de más de 72 mil viviendas a lo largo de su historia.

La huella geográfica de los proyectos supervisados por Carlos Valenzuela Cadena es vasta, extendiéndose por 9 ciudades estratégicas de la República Mexicana. Los datos respaldan esta expansión: más de 40 proyectos residenciales ejecutados con éxito y la urbanización de más de 1,450 hectáreas. Esta escala de operación refleja una capacidad logística que solo se logra con una administración institucionalizada y un conocimiento profundo del mercado local.

En el portafolio actual bajo la visión de Valenzuela Cadena, destacan proyectos de alta plusvalía como "Eniti" en Guadalajara, que comprende 660 departamentos con una inversión proyectada que supera los 2 mil millones de pesos entre sus diversas fases. Asimismo, desarrollos como "Union Square" en Zapopan subrayan la apuesta por el segmento de lujo y usos mixtos, integrando incluso servicios de hospital y hotel.

El Ing. Carlos Valenzuela Cadena ha enfatizado que Celsius no solo construye casas, sino que gestiona comunidades. En estados como Nayarit y Jalisco, la empresa ha desarrollado 21 mil y 38 mil viviendas respectivamente, consolidando polos de desarrollo económico regional. Con 3,363 unidades actualmente en construcción que representan un valor de inventario de 13,058 millones de pesos, la gestión de Carlos Valenzuela Cadena en Celsius se mantiene como un motor de generación de valor y empleo sin precedentes en la industria inmobiliaria nacional