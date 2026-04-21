Detienen en Hidalgo a presunto generador de violencia

Un hombre identificado con las iniciales J. C. A. A. fue detenido en el municipio de Tlaxcoapan, Hidalgo, señalado por autoridades estatales como presunto generador de violencia en esa demarcación y en municipios aledaños.

La detención se llevó a cabo mediante un operativo táctico encabezado por agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, como resultado de trabajos de inteligencia y seguimiento realizados en la región.

Estas acciones, según reportes oficiales, se enfocan en la identificación de personas vinculadas con actividades delictivas que impactan la seguridad local.

Durante la intervención, al imputado le fueron asegurados un arma de fuego calibre .45, dos cargadores y diversas dosis de narcóticos.

Los indicios fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que integrará la carpeta de investigación correspondiente para determinar posibles responsabilidades.

El detenido fue trasladado ante la autoridad ministerial, donde se definirá su situación jurídica conforme a lo establecido en la ley.

Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre su posible participación en otros hechos delictivos, aunque las autoridades indicaron que las investigaciones continúan.

Este operativo se enmarca en las acciones implementadas en el estado de Hidalgo para contener la incidencia delictiva, particularmente en zonas donde se han identificado problemáticas relacionadas con la violencia y el narcomenudeo.

JCS