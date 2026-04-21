Armada de México expande capacidades con tecnología de defensa y nuevos buques

La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) ampliará sus capacidades estratégicas y operativas mediante la modernización de su estructura naval y aérea, así como el impulso al desarrollo científico y la tecnología aplicada a la defensa.

Durante la ceremonia por el CXII Aniversario de la Gesta Heroica del Puerto de Veracruz y la Jura de Bandera de las y los cadetes, el almirante secretario de Semar, Raymundo Pedro Morales Ángeles, anunció la expansión y actualización de la Armada de México.

Señaló que la institución atraviesa un proceso de transformación estructural que incorpora nuevas herramientas operativas, investigación científica y tecnología especializada en materia de defensa.

Se integrarán buques multipropósito de última generación, equipados con sistemas de largo alcance y esquemas de defensa en profundidad. Fotos: Héctor López

“En un mundo de constantes transformaciones y crecientes desafíos, bajo su liderazgo y visión incorporamos una dimensión adicional a las capacidades de la Institución. Nuestra Marina se transforma y se moderniza con nuevas unidades, así como con un decidido desarrollo científico y tecnológico”.

El almirante Morales Ángeles detalló que se integrarán buques multipropósito de última generación, equipados con sistemas de largo alcance y esquemas de defensa en profundidad.

“Lo que se traduce en: modernos buques multipropósito de última generación con medios de largo alcance y una defensa en profundidad, que estarán diseñados para operar en largas travesías, y en nuestras zonas marinas más alejadas, permitiendo mayores estadías en el mar”.

Se integrarán buques multipropósito de última generación, equipados con sistemas de largo alcance y esquemas de defensa en profundidad. Fotos. Héctor López

Estas unidades, aseguró, estarán preparadas para misiones prolongadas en altamar y despliegues en zonas marítimas alejadas del territorio continental.

Esto permitirá extender la permanencia operativa sin comprometer la capacidad de respuesta.

Añadió que también se fortalecen las capacidades aeronavales con aeronaves de mayor autonomía y alcance. A ello se suma una Infantería de Marina con mejor equipamiento y entrenamiento especializado, lo que amplía la cobertura vertical mediante aviones tripulados de largo radio de acción y consolida un esquema logístico más sólido ante escenarios de contingencia.

“Además, aeronaves con mayores alcances operativos, y una Infantería de Marina mejor equipada y adiestrada, fortaleciendo así nuestra presencia y control en el ámbito aeronaval de forma vertical con aviones tripulados de largo alcance, así como un apoyo logístico más robusto y una respuesta más eficaz ante cualquier contingencia”.

El almirante subrayó que estas acciones forman parte de un proceso institucional alineado al marco constitucional, orientado a garantizar la soberanía, la seguridad y el apoyo a la población.

Precisó que cada misión ejecutada por la Armada implica una responsabilidad directa con la ciudadanía.

Durante el acto protocolario, los cadetes realizaron la protesta de lealtad al Lábaro Patrio, en un evento que simboliza su incorporación formal al servicio naval.