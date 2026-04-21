Supera gobierno de Marina del Pilar meta de 100 mil acciones de vivienda en Baja California

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Baja California se posicionó como el único estado del país en contar con un Programa Estatal de Vivienda.

Esta estrategia, impulsada por la gobernadora de la entidad, Marina del Pilar Avila Olmeda, ha superado la meta de 100 mil acciones de vivienda social durante cuatro años y medio de gobierno.

Al respecto, la mandataria estatal señaló que el programa busca garantizar a los bajacalifornianos el acceso a viviendas nuevas, dignas y con certeza jurídica que proteja su patrimonio.

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“Somos el único estado en todo el país que diseñó un Programa Estatal de Vivienda y nos estamos sumando también al programa de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del INFONAVIT de Vivienda para el Bienestar. Esto significa que en Baja California hay alrededor de 424 mil personas que hoy viven en mejores condiciones”, dijo la gobernadora.

Por tanto, a la fecha se han registrado un total de 106 mil 057 acciones de vivienda social, de las cuales 40 mil 228 corresponden a casas nuevas en los siete municipios del estado, mejorando la calidad de vida de miles de familias bajacalifornianas.

Por su parte, el secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial (SIDURT), Arturo Espinoza Jaramillo, indicó que se diseñó un esquema para atender las necesidades de vivienda, derivado de un diagnóstico sobre el rezago habitacional en los municipios de la entidad.

De manera complementaria, se han impulsado programas como Casa Fuerte, mediante el cual se ha beneficiado a más de 74 mil personas con apoyos para el mejoramiento de sus hogares.

Para conocer los fraccionamientos registrados y más datos del programa programa, el gobierno del estado de Baja California invitó a la población a visitar el sitio web del Programa Estatal de Vivienda 2022–2027: http://www.sidurt.gob.mx/pev/