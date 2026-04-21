¡Terror en tortillería! Mujer queda prensada de la máquina de hacer tortillas

La empleada de una tortillería en Monterrey, Nuevo León, resultó con lesiones en su mano derecha luego de que quedó prensada en una máquina propiedad del establecimiento ubicado en la colonia Villa del Río.

Trascendió que la femenina estaba limpiando la máquina cuando esta se activó y le atrapó la extremidad, sin que hasta este momento haya un informe completo acerca de la salud de la trabajadora.

Los hechos, ocurridos sobre la avenida Alfonso Reyes/Puente Contry- fueron notificados a Protección Civil de Nuevo León, que envió un grupo de elementos para brindar atención a este incidente y, por supuesto, a la afectada.

Después de realizar las maniobras necesarias que permitieron liberar la mano de la mujer, procedieron a efectuar el traslado hacia un hospital, esto último hecho por paramédicos de la Cruz Roja.

¿Son peligrosas las máquinas para hacer tortillas?

Las máquinas tortilladoras son herramientas industriales o domésticas muy eficientes en los negocios fabricantes de tortillas; sin embargo, presentan riesgos si no se operan con cuidado.

Tal y como le sucedió a esta mujer en Monterrey, el peligro más común relacionado a estos artefactos es el atrapamiento, ya que utilizan rodillos y bandas transportadoras que aplanan y mueven la masa.

Introducir las manos cerca de los rodillos para "limpiar" restos de masa mientras la máquina está encendida puede causar fracturas o amputaciones, por ello se recomienda abstenerse de meter las manos en las zonas de movimiento y siempre apagar el equipo antes de realizar cualquier ajuste.

Si trabajas en una tortillería, toma en cuenta las siguientes recomendaciones básicas de seguridad para protegerte a ti y tus compañeros.

*Que las máquinas únicamente sean operadas por personas que conozcan su funcionamiento.

*Limpiar y revisar las válvulas de gas y cables eléctricos periódicamente para evitar fallas técnicas.

*Las máquinas industriales deben tener un botón de emergencia visible y funcional para detener el mecanismo al instante en caso de accidente.

Camioneta se activa y atropella a trabajador

En días pasados, igual en Monterrey, Nuevo León, un trabajador resultó lesionado luego de quedar prensado de las extremidades inferiores por una camioneta al interior de una empresa ubicada en la colonia Burócratas del Estado.

El incidente fue reportado alrededor de las 09:39 horas en un inmueble localizado sobre la calle 16 de Septiembre número 4512, dentro de una empresa dedicada a actividades industriales en un espacio de aproximadamente entre 150 y 200 metros cuadrados.

De acuerdo con la información proporcionada por Protección Civil de Nuevo León, el trabajador sufrió el accidente cuando una camioneta tipo estaquitas se activó de manera repentina, lo que provocó que avanzara sin conductor y lo arrollara, prensando sus piernas.

Las primeras indagatorias apuntan a que el percance ocurrió tras una falla mecánica en la unidad, específicamente en la caja de cambios, la cual se habría dañado y activado la primera velocidad, generando el movimiento inesperado del vehículo.

Al arribo de los cuerpos de emergencia, el lesionado ya había sido liberado por compañeros de trabajo, quienes utilizaron un gato hidráulico para retirar la presión de la camioneta sobre sus extremidades. Y fue trasladado al exterior del inmueble para recibir atención prehospitalaria.

Paramédicos y rescatistas evaluaron al hombre en el sitio, para luego ser trasladado a la Clínica 26 del Instituto Mexicano del Seguro Social para una valoración médica más detallada.

En el lugar también se contó con la presencia de elementos de Protección Civil de Monterrey y de la Cruz Roja, quienes brindaron apoyo durante la atención de la emergencia, mientras que autoridades municipales realizaron el acordonamiento de la zona para evitar riesgos adicionales.

El área fue asegurada mientras se revisaban las condiciones del vehículo involucrado y del entorno laboral, a fin de descartar otros posibles peligros para el personal.

Tras el incidente, las autoridades correspondientes continuaron con las investigaciones para determinar con precisión las causas del accidente y deslindar responsabilidades.

jcp