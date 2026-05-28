Líder transportista de Morelos es vinculado a proceso por delincuencia organizada

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de Mauro “N”, identificado como dirigente transportista en la región oriente de Morelos, particularmente en el municipio de Cuautla, por su probable participación en el delito de delincuencia organizada con fines relacionados con delitos contra la salud.

La resolución judicial se derivó de investigaciones encabezadas por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), cuyos datos de prueba permitieron además imponer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

Mauro permanecerá interno en el Centro Penitenciario número 11 “CPS Sonora”, mientras se desarrolla un plazo de 15 días para la investigación complementaria.

La detención del imputado ocurrió días atrás en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), como resultado de un operativo coordinado entre distintas dependencias del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

En las acciones participaron la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional (GN), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR.

De acuerdo con las indagatorias federales, las líneas de investigación apuntan a presuntos vínculos entre Mauro y funcionarios, así como exfuncionarios municipales de Morelos, relacionados con estructuras del crimen organizado que operan en la entidad.

Las pesquisas desarrolladas por la FGR permitieron ubicar presunta presencia e influencia de grupos delictivos en al menos ocho municipios morelenses, entre ellos Yecapixtla, Cuautla y Atlatlahucan.

A partir de estos hallazgos, las autoridades federales profundizaron las investigaciones que derivaron en diversas órdenes de aprehensión contra servidores públicos municipales y en la captura de Mauro “N”.

Las investigaciones ministeriales señalan que estas redes criminales tendrían relación con operadores ligados al Cártel de Sinaloa, particularmente con la estructura encabezada por Júpiter Araujo Bernard, alias “El Barbas”, señalado por autoridades como presunto responsable de ejercer influencia sobre alcaldes y funcionarios municipales para facilitar actividades ilícitas y asegurar condiciones de operación con impunidad.

La FGR mantiene abiertas las investigaciones para determinar el alcance de las posibles redes de colaboración entre actores políticos municipales y organizaciones delictivas asentadas en Morelos.