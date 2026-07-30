El mexicano José Trinidad Rojas Pliego, testigo presencial de la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, salió libre de un centro de detención por orden de un juez federal que le otorgó un habeas corpus cuando el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) estaba por deportarlo a México, lo que anularía su testimonio.

El ICE lo liberó antes de la medianoche del miércoles al jueves, como ordenó el magistrado Keith Ellison.

El abogado de Rojas Pliego, Hugo Balderas Ibarra, filmó unos segundos del momento en que el migrante se reunió, al salir del centro de detención, con una mujer no identificada. El video fue difundido por la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC, por sus siglas en inglés), una de las mayores organizaciones civiles del país, que ha estado pendiente del caso.

En el centro de detención, cerca del poblado de Conroe, aún permanecen dos testigos más de la muerte de Salgado Araujo: su hermano, Víctor Hugo Salgado, y Daniel Tirado Pantoja.

Luego de la muerte de Lorenzo Salgado, que el médico forense del condado de Harris determinó como homicidio, el ICE trató de que los tres testigos se autodeportaran, de acuerdo con su abogado.

El 7 de julio, Lorenzo Salgado conducía una camioneta tipo van por un barrio de trabajadores para recoger a su equipo de obreros y dirigirse a una obra, cuando dos vehículos sin matrículas ni distintivos lo siguieron con actitud agresiva.

Reproducir Liberan con grillete electrónico a testigo clave del caso Lorenzo Salgado Araujo

El migrante ahora liberado, Rojas Pliego, declaró que le dijo a Lorenzo que detuviera el vehículo y, cuando lo hizo, los autos que lo seguían le cerraron el paso por delante y por detrás. Víctor Hugo Salgado, quien viajaba en el asiento del copiloto, vio pasar frente a su rostro el brazo con el arma con la que un agente del ICE disparó a Lorenzo a quemarropa.

El ICE sostuvo de inmediato que disparó en defensa propia porque Lorenzo trató de embestir con su vehículo a los agentes; sin embargo, los tres testigos señalan, en sus distintas versiones, que hubo un uso innecesario de la fuerza letal por parte de los agentes.