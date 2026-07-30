Aldo Fasci se registrará en el PAN como aspirante ciudadano en Nuevo León

Sin revelar el cargo por el que está interesado, el exsecretario de Seguridad Pública de Nuevo León, Aldo Fasci Zuazua, se registrará mañana en el Partido Acción Nacional (PAN) como aspirante ciudadano.

Se informó que asistirá a las 13:00 horas a la sede del Comité Directivo Estatal del PAN para formalizar su inscripción.

“Que es mi interés e intención inscribirme en el proceso de selección de coordinadores que el Partido Acción Nacional ha anunciado a nivel nacional”, precisó en un documento dirigido a Policarpo Flores, presidente del Comité Directivo Estatal.

Recientemente, Fasci Zuazua publicó en sus redes sociales un video en el que hace referencia a las candidaturas ciudadanas del PAN.

“El Partido Acción Nacional abrió una convocatoria para que ciudadanos que no tienen partido se puedan inscribir y puedan acceder a puestos de elección. Esto significa que si usted se quiere inscribir no necesita ser panista para ser candidato; lo que se necesita es tener la ideología del pueblo”, señaló en el material.

En el pasado, Fasci Zuazua contendió por Movimiento Ciudadano por una diputación. El exfuncionario estatal es suegro del actual secretario general de Gobierno, Miguel Flores.