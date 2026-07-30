Rescatan a turista alemana en el cerro de La Muñeca en Hidalgo

Una turista de nacionalidad alemana resultó lesionada mientras realizaba senderismo en el cerro de La Muñeca, ubicado en el municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo, por lo que fue necesaria la intervención de cuerpos de emergencia para su rescate.

De acuerdo con los reportes oficiales, la mujer, de aproximadamente 30 años de edad, sufrió una caída que le provocó una fractura en una pierna, impidiéndole continuar el descenso por la zona montañosa.

Elementos especializados en rescate acudieron al lugar y realizaron maniobras con equipo de rappel para evacuar a la lesionada debido a las condiciones del terreno.

Posteriormente, fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

Las autoridades informaron que el operativo se desarrolló sin incidentes adicionales y recordaron la importancia de extremar precauciones al realizar actividades de senderismo en áreas de difícil acceso.