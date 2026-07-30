Reconoce Bedolla la coordinación con el Gobierno Federal tras captura de "El R1" en Michoacán

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, confirmó la cumplimentación de una orden de aprehensión en contra de Ramón Ángel “N”, alias “R1”, identificado por las investigaciones de las autoridades estatales como el principal líder del grupo delictivo conocido como “Los Rs”, con operaciones en Apatzingán, Uruapan y la capital michoacana.

El detenido es investigado por su presunta participación como autor intelectual en el homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Con este arresto, concretado tras labores de inteligencia y despliegue operativo de campo, suman ya 31 personas aseguradas por su presunta vinculación con el crimen del expresidente municipal.

El mandatario estatal reconoció la colaboración de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán (SSP) y del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México para ejecutar el mandato otorgado a la Fiscalía General del Estado (FGE). Durante su mensaje, el Ejecutivo estatal enfatizó que el trabajo articulado entre las fuerzas de seguridad locales y federales ha sido indispensable para avanzar de manera continua y contundente en el esquema de trabajo por la paz y la justicia en la entidad.

Asimismo, Ramírez Bedolla destacó de manera particular el respaldo del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Omar García Harfuch, para coordinar este operativo que permitió neutralizar a una de las cabezas operativas con mayor presencia en la región.