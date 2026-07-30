Dos personas mueren ahogadas en cascada y presa de Hidalgo

Dos personas perdieron la vida en hechos distintos ocurridos en cuerpos de agua del municipio de Acaxochitlán, lo que generó la movilización de elementos de Seguridad Pública, Protección Civil y personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH).

El primer incidente ocurrió en las Cascadas de Chimalapa, donde un joven de 19 años, identificado con las iniciales L.R.M. y originario de Ecatepec, Estado de México, desapareció mientras se encontraba nadando.

De acuerdo con los primeros reportes, sus familiares pensaron inicialmente que se trataba de un juego; sin embargo, al no localizarlo durante varios minutos solicitaron apoyo a los cuerpos de emergencia.

Tras un operativo de búsqueda, rescatistas localizaron y recuperaron el cuerpo del joven. Posteriormente, agentes de investigación y peritos realizaron las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación.

Horas más tarde se reportó un segundo caso en la Presa del Tejocotal, en la zona del ejido Tepepa, donde fue localizado el cuerpo de una persona sin vida, boca abajo y sin ropa, cerca de la orilla del embalse.

El área fue resguardada por las autoridades mientras peritos y elementos de la Policía de Investigación efectuaban el levantamiento del cadáver e iniciaban las indagatorias para establecer la identidad de la víctima y las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.