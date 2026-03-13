'Levantan' a defensor de la tierra en Santa María Jacatepec, Oaxaca

Un indígena chinanteco, defensor de la tierra e integrante del Consejo Nacional de Pueblos en Lucha (CNPL), fue reportado como privado de la libertad por hombres armados en el municipio de Santa María Jacatepec, en la región de la Cuenca del Papaloapan, Oaxaca.

De acuerdo con un comunicado difundido por la organización, los hechos ocurrieron alrededor de las 15:00 horas, cuando hombres armados, encapuchados y a bordo de dos vehículos ingresaron al domicilio de Jorge Antonio Procopio, en la colonia San Juan del Río.

Según la versión del CNPL, los agresores golpearon al defensor comunitario y posteriormente lo subieron por la fuerza a una de las unidades.

La organización también señaló que Saúl Procopio, hermano de Jorge Antonio, fue agredido y subido a otro vehículo por los mismos sujetos.

El comunicado indica que ambos hombres fueron trasladados con rumbo desconocido y hasta el momento se encuentran en calidad de desaparecidos, por lo que la organización solicitó su localización.

Reportan presencia de hombres armados en la zona

El CNPL afirmó que en la comunidad se mantiene un ambiente de alerta luego de que, a través de altavoces locales, se informara sobre la presencia de personas armadas en la colonia San Juan del Río.

De acuerdo con el reporte difundido por la organización, habitantes del lugar señalaron que desde la mañana habían observado a personas desconocidas a bordo de un automóvil negro realizando recorridos en los alrededores del asentamiento.

También indicaron que tres hombres vestidos de negro fueron vistos desplazándose en un mototaxi mientras grababan con un teléfono celular en inmediaciones del sitio donde ocurrió la agresión.

Defensor participaba en movimiento por la tierra

El CNPL indicó que Jorge Antonio Procopio, originario de la comunidad Vega del Sol, pertenece a un movimiento comunitario que se ha organizado para impedir el despojo de tierras en la colonia San Juan del Río.

Tras los hechos, la organización exigió a las autoridades la presentación con vida de Jorge Antonio Procopio y de su hermano, así como la intervención inmediata para garantizar su integridad física.

Además, pidió que se realice una investigación para esclarecer los hechos y que se detengan actos de intimidación contra personas que participan en la defensa del territorio.

Finalmente, el CNPL llamó a organizaciones sociales, organismos de derechos humanos y a la sociedad en general a mantenerse atentos ante lo que calificó como una situación de gravedad en la comunidad.

RLO