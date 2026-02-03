Gracias a vecino detienen a sujeto que robó joyería valuada en más de 150 mil pesos

Gracias a un vecino detuvieron a un sujeto que robó de una casa en Jalisco joyería valuada en más de 150 mil pesos.

El hombre señalado por robo calificado fue vinculado tras su detención en flagrancia y las indagatorias que realiza la Unidad de Investigación Especializada en Robo a Negocio y Robo a Casa Habitación.

El área de robo a casa habitación obtuvo suficientes datos de prueba para que un juzgado dictara auto de vinculación a proceso a Víctor Miguel “N”, tras hechos ocurridos el pasado 8 de enero en un domicilio de la colonia Tabachines del municipio de Zapopan.

De acuerdo con las investigaciones, dos hombres ingresaron al inmueble trozando la chapa de uno de los ingresos, aprovechando que nadie se encontraba en la misma.

Sin embargo, un vecino se percató del hecho y llamó al número de emergencias 911 y dio aviso a los propietarios del domicilio.

Cuando llegó la policía municipal en atención a la llamada de emergencia, los dos sujetos salieron del domicilio para intentar huir, sin embargo, se logró la detención en flagrancia de uno de ellos.

Al detenido se le aseguraron distintos objetos presuntamente hurtados; tras recabarse distintos datos de prueba, el sujeto fue consignado a la autoridad judicial.

Una vez calificada como legal su detención, el juzgado también dictó auto de vinculación a proceso a Víctor Miguel “N” por el delito de robo calificado, por lo que, a petición del Ministerio Público, permanecerá en prisión preventiva por seis meses, como medida cautelar, en lo que se emite una sentencia condenatoria en su contra.

JCS