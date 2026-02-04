IMSS Bienestar atiende casos de cáncer en población sin seguridad social

Durante 2025, el IMSS Bienestar otorgó 29 mil 745 atenciones por cáncer de mama y 9 mil 962 de cáncer cervicouterino para población sin seguridad social.

En un comunicado añadió que en lo que respecta a las neoplasias malignas que afectan a los hombres se brindaron 6 mil 467 consultas y tratamientos de cáncer de próstata.

En el Día mundial de la lucha contra el cáncer, la dependencia federal señaló que actualmente cuenta con una red nacional de 55 unidades médicas que brindan tratamiento oncológico en el país.

Expuso que como parte del fortalecimiento de esta estrategia, próximamente se inaugurará en la Ciudad de México, el primer “Centro Oncológico para la Mujer del IMSS Bienestar”, que integrará detección, diagnóstico, tratamiento y seguimiento en un mismo espacio.

En lo que respecta a la población pediátrica, se otorgaron 9 mil 759 atenciones para leucemia linfoide y 494 para cáncer cerebral.

Prevención del cáncer

Yossabeth Ibarias, titular de la división de excelencia e innovación médica del IMSS Bienestar, señaló que la prevención primaria y el diagnóstico temprano permiten identificar el cáncer en etapas iniciales y mejorar los resultados en la atención.

Por lo cual, hizo un llamado a la población a acudir a chequeos médicos periódicos, sobre todo si se tienen factores de riesgo. “No tenemos que esperar a sentir dolor para buscar atención médica. Con una cita en un centro de salud o en un hospital, se pueden identificar factores de riesgo o lesiones tratables antes de que se conviertan en un problema mayor”, señaló.

