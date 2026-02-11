Legisladores de oposición piden coordinación ante la inseguridad

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, sostuvo que más allá de los partidos y las diferencias ideológicas, es necesaria la coordinación para afrontar la crisis de inseguridad que el país afronta.

De lo contrario, esta generación de políticos habrá tenido una deuda histórica con los ciudadanos”, consideró la parlamentaria de oposición, al señalar que es obligación de todos garantizar la seguridad y la paz.

Es claro que estamos viviendo, lamentablemente, una crisis de inseguridad en nuestro país. Quien se niegue a aceptarlo no conoce la realidad en el territorio, no conoce la realidad en los municipios y los estados”, expuso en entrevista.

O, conociéndola, quiere ocultar una realidad lastimosa. Para nosotros en la Cámara de Diputados es obligado dar respuesta desde las leyes a las y los mexicanos”, planteó la legisladora de Acción Nacional.

En tanto, el coordinador de la diputación del PRI, Rubén Moreira, consideró urgente depurar las policías municipales, así como las áreas de protección civil y cumplir con el pendiente legislativo de establecer el salario profesional que se aprobó en 2024.

Eso es importantísimo, de todos los municipios y ahí mismo, pagarles. Porque hasta ahorita vimos al señor Gerardo Fernández Noroña y ahora a Laura Itzel Castillo, que tiene retenida la reforma del 123. Ya fue aprobada por todos y está retenida”, expuso el legislador en referencia a la reforma que se avaló al cierre del sexenio anterior.

SOLVENTARÁN FALLAS EN REGISTRO DE DESAPARECIDOS

La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que antes de finalizar febrero presentará el informe de personas desaparecidas.

En su conferencia de prensa matutina, la mandataria fue consultada sobre el informe de la Organización México Evalúa que señala un aumento de 213% en desapariciones. Al respecto, la Presidenta aclaró que la plataforma de la que sacaron los datos presenta problemas y su gobierno buscará transparentar la información.

Ellos basan sus resultados en la plataforma, pero por eso les digo que la plataforma tiene muchos problemas y, obviamente, nuestro objetivo no es ni esconder, ni cerrar, queremos transparencia absoluta en todo esto, porque el fenómeno de la desaparición a todos debe preocuparnos, pero hay que medir las cosas en su justo término. Entonces, por eso es el trabajo que hemos venido realizando, y también todos los protocolos de búsqueda que se hacen a partir de una denuncia completa”, respondió.

Expuso que entre las fallas en la plataforma nacional de desapariciones destacan omisiones en nombres o el día en que una persona fue reportada como desaparecida.

-Ximena Mejía

cva*