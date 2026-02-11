Recuperan siete cadáveres de entierro clandestino en Veracruz

El hallazgo de una fosa clandestina en la comunidad de El Cocuital, en este municipio, continúa revelando su dimensión.

Autoridades confirmaron ayer que el número de cuerpos recuperados aumentó a siete, mientras los trabajos de búsqueda y exhumación permanecen.

El predio fue asegurado desde el 5 de febrero, luego de reportes ciudadanos que alertaron sobre movimientos inusuales. Desde entonces, personal de la Fiscalía estatal, junto con elementos de la GN, Sedena y policía estatal, mantiene un cerco de seguridad y realiza labores forenses en el terreno.

De acuerdo con fuentes involucradas en la intervención, los restos corresponden a siete personas, aunque hasta el momento no se ha informado sobre sexo, edad aproximada o tiempo de inhumación. Los cuerpos fueron trasladados al Semefo para su análisis y posible identificación.

Peritos continúan con la localización de indicios, excavación y procesamiento del área, que podría contener más puntos de inhumación. La Fiscalía no ha emitido un comunicado ampliado y mantiene hermetismo sobre el avance de las diligencias.

Colectivos de búsqueda del sur de Veracruz acudieron nuevamente al sitio para solicitar información oficial. Las familias expresaron preocupación ante la posibilidad de que entre los restos se encuentren personas desaparecidas en Chinameca, Cosoleacaque y Jáltipan, regiones que en los últimos años han registrado un incremento en reportes de desaparición.

Lo único que pedimos es que nos digan la verdad y que nos permitan saber si hay pertenencias o rasgos que puedan ayudarnos”, señaló una de las buscadoras que se mantiene en el perímetro.

El sur de Veracruz ha sido identificado como una zona de numerosos hallazgos de fosas. En el último lustro, colectivos han documentado decenas de puntos de inhumación en Sayula de Alemán, Oteapan, Cosoleacaque y Acayucan.

