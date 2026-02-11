Ajustan criterio de concubinato; ministra Esquivel lo celebra

El pleno de la Suprema Corte declaró inconstitucionales los requisitos de vivir en pareja por lo menos cinco años o tener al menos un hijo para obtener el pago de una pensión por concubinato, establecidos en la Ley de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

El proyecto del amparo elaborado por el ministro Irving Espinosa Betanzo estableció que la norma impugnada vulnera los derechos de igualdad, a la familia, así como al libre desarrollo de personalidad de quienes decidieron formar una familia diferente al matrimonio civil.

La ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien votó a favor del proyecto bajo la consideración de que tal requisito vulnera el derecho de igualdad y no discriminación, libre desarrollo de la personalidad, protección a la familia y seguridad social, afirmó que la disposición en ley impugnada ignora la realidad de la estructura de nuevas formas de familia “como un ente dinámico, que crea consecuencias jurídicas y reconoce situaciones de hecho”.

Lo cierto es que se debe privilegiar la protección de la familia y el derecho a la seguridad social, razón por la cual en el caso procede conceder el amparo contra las normas reclamadas”, dijo.

“NOSOTROS VAMOS A ENVIAR LA REFORMA”

DISMINUIR COSTO DE ELECCIONES, EL COMPROMISO: SHEINBAUM

Tras darse a conocer las tensiones en las mesas de negociación con los aliados del PT y el Partido Verde Ecologista por la reforma electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que ella enviará al Congreso de la Unión su propuesta y ha decidido esperar y no especular.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la Presidenta fue consultada por Excélsior sobre las tensiones que hubo el pasado fin de semana entre legisladores aliados y la dirigente de Morena, Luisa María Alcalde.

Al respecto, aclaró que dicha reforma es parte de sus 100 puntos de gobierno y tiene un compromiso con la ciudadanía de presentarla en cuanto la disminución de costos en las elecciones, la obligación de quienes busquen ser parlamentarios ir a territorio para buscar el voto y la disminución de plurinominales.

Nosotros vamos a enviar la reforma. Yo me comprometí con la gente, en mis 100 puntos (de gobierno) que iba a enviar una reforma electoral y, como lo he dicho, es una reforma que mantiene la representación de las minorías.

Es una reforma que busca, número uno, que todos aquellos que quieran ser diputados o senadores busquen el voto popular. Aún reconociendo la representación de las minorías, tiene que haber una disminución de costos de lo que cuesta todo el proceso electoral en nuestro país”, señaló.

La mandataria federal insistió en que tiene que focalizar más los recursos y que pueda aumentar la participación popular en decisiones diversas e, incluso, la posibilidad de que los mexicanos en el exterior puedan elegir a sus representantes en el Congreso.

-Ximena Mejía

