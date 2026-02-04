Sentencian a 122 años de prisión a feminicida de Paola Andrea en Mexicali

Un juez del Poder Judicial del Estado de Baja California sentenció a 122 años y 10 meses de prisión a Sergio Daniel “N”, responsable del feminicidio de Paola Andrea, joven asesinada en julio de 2024 tras abordar un vehículo de transporte por aplicación en Mexicali.

De acuerdo con la resolución judicial, el sentenciado privó de la libertad a la víctima, la agredió física y sexualmente y posteriormente la estranguló. El cuerpo de Paola Andrea fue abandonado en un predio y localizado tres días después de que se reportó su desaparición.

Durante la audiencia, el Ministerio Público detalló que la pena impuesta corresponde a la acumulación de diversos delitos, además de una multa equivalente a 10 mil 666 días, que representa 1 millón 158 mil 7 pesos con 62 centavos.

Al término de la diligencia, Olga Mireya Flores, madre de la víctima, lanzó un reclamo directo al sentenciado desde la sala de audiencias, en un momento que marcó el cierre del proceso judicial iniciado tras el homicidio de su hija.

Ríete todo lo que quieras", dijo Olga Mireya Flores a Sergio Daniel “N”, quien se mostró retador y sonriente durante la audiencia.

Exhortos a plataforma de transporte

Además de dictar la sentencia, el juez emitió una serie de exhortos dirigidos a la empresa de transporte por aplicación DiDi, con el objetivo de fortalecer las medidas de seguridad para usuarios, particularmente mujeres.

Entre las recomendaciones se encuentran la implementación de capacitaciones obligatorias con perspectiva de género para conductores, evaluaciones psicométricas, botones de pánico funcionales, protocolos de reporte inmediato ante denuncias de violencia y el resguardo de registros de viaje cuando las pasajeras sean mujeres, especialmente en traslados nocturnos.

Atención a la familia de la víctima

Durante la misma resolución, se notificó a los padres de Paola Andrea, Mireya y Juan Carlos, que tendrán acceso a atención psicológica y psiquiátrica gratuita, como parte de las medidas de reparación integral del daño.

La familia participó activamente en la búsqueda de la joven tras su desaparición y mantuvo un seguimiento constante del proceso penal hasta que se dictó la sentencia condenatoria.

