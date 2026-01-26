Lanzarán campaña para combatir la extorsión telefónica

La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que en los próximos días se lanzará una campaña para pedir a los mexicanos que no contesten llamadas telefónicas de números que no estén en su lista de contactos.

Ante el incremento de la extorsión, Sheinbaum dijo que buena parte de esos abusos se dan vía telefónica, por ello insistió en que se debe denunciar a través del 089.

Una vez hecha la denuncia, las telefónicas están obligadas a dar de baja los números.

Viene una campaña para que las personas no contesten el teléfono, de donde no tienen el contacto. Si viene un teléfono que está el número, pero no sabemos de quién es, lo mejor es no contestar el teléfono”, destacó Sheinbaum.

Además, adelantó que pedirá al INEGI datos sobre qué ciudades es donde se registran más casos de extorsión para enfocar en esas ciudades los esfuerzos de las corporaciones mexicanas de seguridad pública.

“Hoy pedimos al INEGI, porque no tenemos la encuesta completa, esto viene de una encuesta del INEGI de victimización, que nos dé las ciudades en donde aumentó la extorsión

“Entonces, vamos a tener el número de ciudades en donde aumentó, y hay otras ciudades donde disminuyó. Entonces, nos vamos a concentrar, evidentemente, en las ciudades donde presuntamente aumentó este delito”, explicó Sheinbaum.

Reproducir

JCS