Democracia y autodeterminación: Sheinbaum sobre Nicaragua; niega ataques contra Argentina

Al referirse por primera ocasión sobre las declaraciones del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en el sentido de que ya no habrá elecciones en su país, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció a favor de la democracia y por la autodeterminación de los pueblos.

Bueno, primero es la autodeterminación de los pueblos, lo que decide el pueblo de Nicaragua; y nosotros siempre estamos de acuerdo con la democracia en todos sus términos”, dijo la mandataria este lunes.

Sobre versiones de que la medida anunciada por el presidente nicaragüense pueda extenderse a otros países de la región, la mandataria lo rechazó, pero planteó que hay países que contemplan la reelección de sus autoridades, en América o Europa.

“No como creen, aquí hay elecciones cada seis años. Es más, hay revocación de mandato, entonces no; democracia, democracia, democracia, poder del pueblo, gobierno del pueblo.

Cada país decide, cada pueblo decide, nosotros estamos a favor de la democracia, pero cada país tiene su autodeterminación. Y decide cómo se organiza”, afirmó Sheinbaum.

Sheinbaum niega ataques contra Argentina

La presidenta de México rechazó que se esté participando en una campaña en contra de Argentina, como lo afirmó el presidente del país sudamericano, Javier Milei, durante una entrevista en Brasil.

Al respecto, Sheinbaum Pardo afirmó que es su gobierno el que está sufriendo un ataque desde varios lugares.

“No hay ninguna campaña contra ningún país del mundo, ni contra ningún gobierno del mundo. Sí lo que hay, al revés, pues es aquí, sí hay una campaña orquestada desde muchos lugares en contra de nuestro gobierno, pero nosotros, no.

No acostumbramos a meternos con otros países. De nuevo, autodeterminación de los pueblos y pedimos lo mismo, respeto”, afirmó la presidenta Sheinbaum.