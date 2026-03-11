Adolescente de 15 años reportada desaparecida en Iztapalapa aparece sana y salva en NL

Una joven desaparecida en la Ciudad de México fue localizada en buen estado de salud en esta entidad, informó la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

La menor, identificada como Karla Esmeralda, de 15 años, fue reportada como desaparecida el 9 de marzo, cuando fue vista por última ocasión en Iztapalapa.

Fue encontrada en el ayuntamiento de Cadereyta, por lo que se desactivó la Alerta Amber emitida para su búsqueda y localización.

Detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), adscritos al Grupo Especial de Búsqueda Inmediata (GEBI), a solicitud de colaboración de la Fiscalía de la Ciudad de México, realizaron labores de inteligencia en cuadrantes específicos, lo que permitió un resultado positivo.

Tras su localización, la menor quedó bajo el resguardo del DIF hasta el cumplimiento de los trámites correspondientes.

«pev»