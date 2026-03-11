Falta de medicamentos en hospitales se debe a fallas de distribución: CCINSHAE

La falta de medicamentos en hospitales federales responde más a problemas de organización y distribución que a un desabasto generalizado, aseguró Carlos Hinojosa, titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE).

En entrevista, luego de participar en el podcast de “Health Café” con Juana Ramírez, explicó que durante los primeros meses de su gestión se ha realizado un monitoreo semanal del abasto en la red de institutos y hospitales, lo que ha permitido detectar que, en muchos casos, mientras en una unidad faltan ciertos medicamentos, en otra existen suficientes existencias.

No he identificado desabasto; he identificado que en algún centro no se proporciona, pero en otro sí tiene suficientes medicamentos”, señaló. Ante ello, indicó que se están implementando mecanismos de redistribución entre hospitales, así como canales de comunicación para transferir claves cuando se detectan faltantes y garantizar que los pacientes reciban su tratamiento.

El funcionario añadió que cuando se reportan casos críticos —denominados eventos centinela— se activan mecanismos para solicitar el surtimiento inmediato o redistribuir medicamentos dentro de la red hospitalaria.

En paralelo, la comisión avanza en el desarrollo de un sistema de expediente clínico digital interoperable, considerado un paso clave para la construcción de un sistema de salud más integrado. Hinojosa explicó que actualmente ya existen hospitales que operan con plataformas que permiten compartir información médica, lo que facilita conocer antecedentes clínicos, estudios y tratamientos previos de los pacientes.

Si existe esta información, en cualquier centro se puede conocer el grado de complejidad del paciente, los tratamientos que ya se realizaron y tomar mejores decisiones”, afirmó.

El proyecto, dijo, ya se encuentra en una fase avanzada y cuenta con un número creciente de usuarios en hospitales federales, mientras se trabaja en la interoperabilidad con instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Además, los institutos nacionales de salud impulsan investigaciones enfocadas en las cinco enfermedades crónicas con mayor carga en el país, con el objetivo de generar evidencia que permita fortalecer políticas públicas de prevención.

De acuerdo con Hinojosa, la meta es que la investigación clínica tenga impacto directo en estrategias para reducir mortalidad, complicaciones y la llegada tardía de pacientes a los servicios de alta especialidad, mediante intervenciones que incluyan desde tratamientos farmacológicos hasta cambios en alimentación y actividad física.

«pev»