Aseguran celulares, droga y objetos prohibidos en operativos en penales de Pachuca y Tulancingo

En dos cateos realizaros en los Centros de Reinserción Social (Cereso) de Pachuca y Tulancingo, policías de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo consumaron el aseguramiento de teléfonos celulares, presunta marihuana y objetos prohibidos.

Las acciones se llevaron a cabo con la participación de elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, quienes brindaron apoyo en las inspecciones efectuadas en distintos módulos y áreas de ambos centros penitenciarios.

Como resultado de las revisiones, las autoridades reportaron el decomiso de 22 teléfonos celulares y 15 tarjetas SIM, dispositivos cuya posesión está prohibida al interior de los penales.

Asimismo, se localizaron 126 dosis de una sustancia con características similares a la marihuana y 96 puntas hechizas, objetos fabricados de manera artesanal que pueden ser utilizados como armas.

De acuerdo con la dependencia estatal, estos operativos se realizan de forma periódica y en horarios aleatorios con el propósito de detectar artículos ilícitos y prevenir conductas delictivas que puedan originarse desde los centros penitenciarios.

Los objetos asegurados fueron retirados de las áreas inspeccionadas y quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para el seguimiento de las investigaciones.

La Secretaría de Seguridad Pública indicó que este tipo de revisiones continuará en los distintos centros penitenciarios de Hidalgo, en coordinación con instancias federales, como parte de las acciones de supervisión dentro del sistema penitenciario estatal.

