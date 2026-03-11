Frente Amplio advierte que reforma electoral no puede revivir por la vía legal

El Frente Amplio Democrático (FAD) advirtió que intentar modificar el sistema electoral mediante una reforma legal, luego del rechazo de la reforma constitucional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum en la Cámara de Diputados, sería improcedente y contrario al espíritu de la Constitución.

En un posicionamiento público, el colectivo —integrado por más de 500 académicos, juristas, exfuncionarios electorales y especialistas— sostuvo que cualquier intento de impulsar un “Plan B” a través de cambios en la legislación secundaria representaría un intento de eludir la decisión ya tomada por el Congreso.

El pronunciamiento se emitió después de que la Cámara de Diputados rechazó la iniciativa de reforma político-electoral enviada por el Ejecutivo federal, una propuesta que el Frente calificó como regresiva y carente de consensos.

El FAD reconoció la decisión de legisladores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, así como del PT y del PVEM, quienes votaron en contra de modificar la Constitución sin los acuerdos políticos necesarios para una reforma de esa magnitud.

