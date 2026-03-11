SCJN propone que Grupo Xcaret deje de usar iconografía maya

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá este jueves 12 de marzo el proyecto de Revisión en incidente de suspensión 4/2025, en el que se le da la razón al Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor) para que Grupo Xcaret deje de usar iconografía maya en su publicidad.

El recurso se presentó luego de que hace un año, el 27 de febrero del año pasado, el Juzgado Décimo Sexto en Materia Administrativa de la Ciudad de México concedió una suspensión a la empresa de parques temáticos ubicados en la Península de Yucátan, para seguir utilizando imágenes e iconografía relativas a la cultura maya.

El proyecto de la ministra ponente María Estela Ríos González revoca el amparo otorgado a Grupo Xcaret de manera temporal, por lo que se deberán de retirar esas imágenes, relativas al patrimonio maya, de la publicidad de sus parques en sitios de internet y en su publicidad, hasta que se resuelva el asunto de fondo.

De acuerdo con los antecedentes de este caso, Grupo Xcaret había solicitado y contaba con la autorización de 932 pueblos y comunidades mayas ubicadas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, para hacer uso de su iconografía para publicidad de parques temáticos, hoteles y restaurantes, entre otros atractivos turísticos.

Sin embargo, en 2022, 18 comunidades que integran el Gran Consejo Maya, en Quintana Roo, solicitaron a la empresa que dejara utilizar las imágenes mayas, sin consentimiento de los pueblos originarios.

Estas comunidades son dignatarias mayas representantes de los Centros Ceremoniales, lo que se establece en la Ley de Derechos, Cultura y Organización Indígena del Estado de Quintana Roo,

El grupo quejo argumentó violaciones a la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, ante el uso de los símbolos mayas sin su autorización.

Como tercer interesado, el Indeautor intervino y presentó un recurso para que Xcaret se desistiera del uso de las imágenes, por lo que la empresa tramitó el amparo ante el juez de la Ciudad de México y obtuvo la suspensión provisional.

El presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz atrajo el caso en octubre del año pasado, y fue turnado a la ministra Ríos González para la elaboración del proyecto.

“La reforma constitucional publicada el 30 de septiembre de 2024, el artículo 2o., apartado A, fracción IV, reconoce la autonomía de los pueblos indígenas para preservar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, material e inmaterial, que comprende todos los elementos que constituyen su cultura e identidad.

“Asimismo, tienen reconocido a nivel constitucional la propiedad intelectual colectiva respecto de dicho patrimonio, en los términos que dispongan las leyes”, se plantea en el proyecto que está enlistado para su análisis este jueves por el Pleno de la SCJN.

