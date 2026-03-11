Rescatan a cuatro personas que naufragaron en costas de Salina Cruz, Oaxaca

La Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México, rescató a cuatro personas en inmediaciones de la monoboya número uno, de Petróleos Mexicanos, en el puerto de Salina Cruz, en la región del Istmo de Tehuantepec

A través de una comunicación, por conducto de la Décima Región Naval, la dependencia atendió una llamada de la Unidad Naval de Protección Portuaria de Salina Cruz (UNAPROP), misma que informó sobre una embarcación ribereña que se encontraba volteada, a unas tres millas náuticas al sur del muelle.

Su personal de la Estación Naval de Búsqueda y Rescate activó los protocolos correspondientes, “priorizando la salvaguarda de la vida humana en la mar y ordenando el zarpe inmediato de una embarcación de tipo Defender con personal naval especializado a bordo, con el fin de efectuar la búsqueda y rescate de los tripulantes”.

Los cuatro náufragos iban a bordo de una embarcación (tipo imemsa), denominada MARICELA II, quienes fueron trasladados al muelle de las instalaciones de Semar l, donde se practicó una valoración médica por parte de médicos y enfermeras del Hospital Naval de Salina Cruz, encontrándolos con buen estado de salud.

La Secretaría de Marina - Armada de México, fortalece la interacción y acercamiento del personal naval con la sociedad oaxaqueña y refrenda su compromiso de salvaguardar la vida humana en la mar”, sostuvo la dependencia.

RLO