Justin Trudeau reconoce transición energética solar en Hermosillo

El exprimer ministro de Canadá, Justin Trudeau, reconoció el avance y las políticas públicas implementadas en Hermosillo para impulsar la transición energética mediante la electromovilidad y el uso de fuentes renovables.

En el inicio del Foro Mundial de Energía Solar, Antonio Astiazarán, alcalde de la capital de Sonora, expuso ante el exmandatario su objetivo de transformar a Hermosillo en una ciudad sustentable.

“Bienvenido a la Ciudad del Sol que estamos tratando de promover o cambiar a la Ciudad Solar”, le dijo.

Trudeau agradeció la invitación y expresó su asombro ante las acciones emprendidas por el gobierno municipal, en particular la renovación de los vehículos de seguridad y de servicios públicos.

“Quiero decir lo impresionado que estoy con lo que Hermosillo ha hecho en liderazgo en autos eléctricos, incluidos los vehículos de Policía y la flota municipal.

“El mundo está cambiando de muchas maneras y estar a la vanguardia de la innovación en torno a la energía renovable, particularmente la solar, es algo que no es sólo lo correcto, sino que es profundamente inteligente y económico”, aseguró.

Trudeau agregó que liderazgos como el de Astiazarán importan no sólo en México, sino en todo el mundo.

El ex premier canadiense enfatizó que las medidas de sustentabilidad urbana no deben verse únicamente como un compromiso medioambiental o moral, sino como una determinación de eficiencia económica y visión de futuro ante los retos globales.