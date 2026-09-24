Mauricio Vila arranca gira en Sonora y respalda a Toño Astiazarán rumbo a 2027

El senador panista celebró que en Hermosillo el alcalde Toño Astiazarán esté aglutinando un bloque de oposición para competirle a Morena y lamentó que MC esté postulando a Colosio por la gubernatura para descarrilarlo en sus aspiraciones presidenciales.

El senador de la República, Mauricio Vila Dosal, comenzó la ruta “México por Nuevas Ideas y Soluciones” en Hermosillo, Sonora, una de las 11 capitales del país gobernadas por el Partido Acción Nacional, donde destacó la gestión del alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez como un ejemplo de acciones de gobierno modernas, políticas públicas acordes con las necesidades de la población y programas sociales para quienes más lo necesitan.

“En Hermosillo hay una muy buena gestión, los resultados saltan a la vista, Hermosillo es la ciudad que más empleos genera en todo Sonora, es la capital del país con la mayor disminución en la percepción de inseguridad, tiene programas que son muy exitosos, pero que además sirven a la gente, como las patrullas eléctricas de policía y los camiones eléctricos del HBus, gratuito. Creo que el Toño Astiazarán es un gran alcalde con futuro en Sonora”, afirmó Mauricio Vila.

El senador, quien actualmente ocupa la vicepresidencia de la mesa directiva, dijo que el panista Toño Astiazarán es un político que deja de lado los conflictos para privilegiar el consenso y los acuerdos, razón por la que Mauricio Vila reconoció que en Sonora está gestándose una alianza de la oposición en torno al alcalde de Hermosillo para que compita por el Gobierno del Estado en los comicios de 2027.

“Yo veo un proceso electoral que está iniciando y donde el PAN arranca muy bien, veo muy bien el trabajo que está haciendo el Toño Astiazarán para sumar una alianza opositora, con otros partidos políticos que están sumándose al proyecto del Toño, eso habla de su capacidad de negociación y gestión, que sin duda es una cualidad que se aprecia en un político y gobernante”.

Respecto a la posibilidad de construir una alianza de los partidos de oposición para competirle a Morena y sus aliados en las elecciones de 2027, el senador Mauricio Vila lamentó que Movimiento Ciudadano esté utilizando al senador Luis Donaldo Colosio y “descarrilándolo” en sus aspiraciones presidenciales.

“La verdad que no entiendo lo que está haciendo MC en Sonora porque se habla de Luis Donaldo como candidato y la verdad, lo respeto mucho, me parece una buena persona, un tipo inteligente, pero creo que en su partido lo que quieren es descarrilarlo para que no sea candidato en el 2030 a la Presidencia; no se me hace lógico que una persona que fue alcalde en Monterrey y senador por Nuevo León venga a ser candidato a gobernador de Sonora”, dijo Mauricio Vila.

El senador panista recordó que el propio Luis Donaldo Colosio ya había declarado en entrevistas que competir por Sonora parecía oportunismo y que la ciudadanía merecía a un gobernante bien arraigado.

Mauricio Vila fue nombrado recientemente como coordinador de México por Nuevas Ideas y Soluciones, un programa del PAN que lo llevará a recorrer el país para escuchar a la ciudadanía, sectores productivos, liderazgos albiazules y la militancia, para recopilar 111 propuestas e ideas para recuperar el rumbo hacia el desarrollo.