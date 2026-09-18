Si en Hermosillo se pudo, en Sonora también se puede: Toño Astiazarán

Avances que colocan a Hermosillo como referente nacional en seguridad, innovación, espacios públicos, generación de empleo y participación ciudadana, con resultados tangibles y obras a favor de las familias, presentó el presidente municipal Antonio Astiazarán Gutiérrez en su mensaje con motivo del segundo informe de resultados.

En el evento estuvo acompañado por su esposa y presidenta de DIF Hermosillo, Patricia Ruibal Zaragoza; sus hijos Patricia, Antonio y María Paula; sus padres, Fernando y Conchita; además del cónsul general de Estados Unidos en Hermosillo, Drew Hoster; el arzobispo Ruy Rendón; liderazgos de partidos a nivel nacional, del sector empresarial y de la sociedad civil.

Toño Astiazarán destacó los resultados de su administración en temas como la seguridad, que, en coordinación con los gobiernos estatal y federal, redujo la percepción de inseguridad de 66.8 a 43.2 por ciento; elevó la confianza ciudadana a 56.1 por ciento y registró reducciones de 26 por ciento en incidencia delictiva y de 65.7 por ciento en violencia intrafamiliar.

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Lo anterior se suma a acciones como la incorporación de más de 350 patrullas eléctricas, mil cámaras de videovigilancia y 21 Centros de Respuesta Inmediata. Se ha logrado bajar a cinco minutos el tiempo de atención, sumando 640 millones de pesos en equipamiento, así como la Recertificación Policial Ciudadana, CERTIPOL, que avala el cumplimiento de estándares de calidad y mejores prácticas institucionales.

Para garantizar la sustentabilidad hídrica, la administración destinó mil 358 millones de pesos a infraestructura, incorporando 112 millones en telemetría en tiempo real, 99 mil medidores, siete pozos nuevos y compra de energía renovable, ahorrando 44 millones de pesos anuales al organismo operador.

En desarrollo urbano, Toño Astiazarán resaltó que suman 5 mil 365 millones 900 mil pesos en obra pública desde 2021, destacando el paso a desnivel de Colosio y Solidaridad, el recién inaugurado Cárcamo H Cerro Colorado, que beneficia a más de 375 mil personas, y el Cárcamo H, ubicado en Vado del Río; 474 proyectos concluidos, más de un millón de metros cuadrados de bacheo y el esquema de vivienda social Sello H y Sello H 2.0.

Al destacar la creación de espacios de convivencia familiar y activación física, Toño Astiazarán anunció el proyecto ejecutivo para construir el nuevo Cárcamo al poniente de la ciudad, obra recreativa que se sumará a la próxima construcción de una unidad deportiva en el sur, sobre la avenida Jaudiel Zamorano.

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En materia de participación ciudadana, expresó que el modelo participativo CRECES integró a 187 mil participantes y 264 obras concertadas, obteniendo el Premio NovaGob México 2026. A través de DIF Hermosillo se construyen el Centro Municipal de Neurodesarrollo y el primer Parque para niñas y niños con Trastorno del Espectro Autista en Sonora.

En transición energética, el municipio avanzó con Hogar Solar, 19 electrolineras, el transporte eléctrico gratuito H BUS y 203 corredores Camina Segura, reconocidos por el programa Desafío de Ciudades de WWF. La ciudad generó 11 mil 644 nuevos empleos de enero a agosto de 2026 y ocupa el tercer lugar entre las ciudades más competitivas del país.

"Hermosillo está avanzando con rumbo propio… y esto hay que decirlo sin falsa modestia y con mucho orgullo. Avanzamos porque las y los hermosillenses han hecho de la participación ciudadana motor para el desarrollo y bienestar", expresó el presidente municipal.

Entre los anuncios que realizó durante su mensaje está el proyecto ejecutivo para construir una planta desaladora en Bahía de Kino, que busca garantizar más agua y de mejor calidad para esa comunidad; la ampliación a cuatro carriles de la Agustín Gómez del Campo, la rehabilitación de la avenida Perimetral y la pavimentación de la calle Chanate hasta llevarla al bulevar García Morales. Además, el presidente municipal destacó que la capital sonorense obtuvo el Premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales 2024 y que se convertirá, junto con Medellín, Colombia, en una de las dos únicas ciudades de Latinoamérica reconocidas por el programa internacional Desafío de Ciudades de WWF por sus acciones frente al cambio climático.

Toño Astiazarán destacó que cuando se cambian excusas por resultados se tienen finanzas sanas y transparentes, avaladas por tres años consecutivos sin observaciones del ISAF ni de la ASF, lo que permite contar con más recursos para innovar, usar la tecnología a favor de la gente y sumar a la ciudadanía en las decisiones.

Convocó a los más de 5 mil asistentes a trabajar unidos y a seguir trabajando para que estos cambios continúen dando resultados gracias a la fuerza, la determinación y el carácter de las y los hermosillenses que viven en la ciudad, los cuales no son solo los nacidos en Hermosillo, sino que están representadas las familias de todo Sonora.

Al destacar que los resultados de su gestión demuestran que sí existe otra forma de gobernar, Toño Astiazarán cuestionó por qué este modelo de éxito no puede replicarse en todo Sonora, asegurando que si ya fue posible en Hermosillo, también puede lograrse en toda la entidad.

“¡Hemos demostrado que sí se puede! ¡Sí hay otra manera de hacer las cosas! ¡Las y los sonorenses podemos! Las y los sonorenses trabajando en equipo... ¡Lo hacemos! Las y los sonorenses unidos... ¡Somos imparables! ¡Ya lo hicimos en Hermosillo! Lo que sigue… que lo decidan las y los sonorenses. ¡Que viva Hermosillo! ¡Que viva un Sonora con Todo y para todos!”, concluyó Toño Astiazarán.

Al evento acudieron como invitados especiales el secretario de Hacienda, Roberto Carlos Hernández Cordero, en representación del gobernador del estado de Sonora, Alfonso Durazo Montaño; con la representación del Poder Judicial del Estado, el magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, Adriel Córdoba Pimentel; Jorge Romero Herrera, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN; el senador Ricardo Anaya Cortés, coordinador del PAN en el Senado; y el diputado federal José Elías Lixa Abimerhi, coordinador parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados. Asimismo, asistieron la senadora Verónica Rodríguez Hernández y los legisladores federales Kenia López Rabadán y Luis Agustín Rodríguez Torres.

También se contó con la presencia de autoridades de la Ciudad de México, como Mauricio Tabe Echartea, alcalde de Miguel Hidalgo y presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes, y Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc; además del secretario general de Gobierno de Coahuila, Óscar Pimentel González, en representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas.