Tlaxcala declara emergencia ambiental por saturación del relleno sanitario
Autoridades de Tlaxcala piden no depositar residuos de manera irregular en barrancas, baldíos, caminos y otros espacios no autorizados, con el fin de evitar nuevos focos de contaminación
El gobierno de Tlaxcala declaró emergencia ambiental por saturación del relleno sanitario Morelos, ubicado en Atlangatepec.
En un comunicado indica que la declaratoria, publicada en una edición extraordinaria del Periódico Oficial del Estado, establece el marco jurídico para implementar acciones de atención inmediata y coordinar esfuerzos entre autoridades estatales, municipales y los sectores público y privado.
El documento instruye a la Secretaría de Medio Ambiente a buscar alternativas para la disposición final de los residuos sólidos, mediante acuerdos de colaboración con los ayuntamientos, otras entidades federativas y empresas que cuenten con infraestructura para su manejo adecuado.
Además, incluye medidas sanitarias para evitar que los residuos se depositen de manera irregular en barrancas, terrenos baldíos, caminos y otros espacios no autorizados, con el objetivo de evitar nuevos focos de contaminación.
La Coordinación Estatal de Protección Civil y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, realizarán recorridos de vigilancia en coordinación con las autoridades municipales.
En tanto, la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala supervisará el cumplimiento de las disposiciones ambientales y, en su caso, presentará las denuncias correspondientes.
Las autoridades estatales anunciaron una reunión en la que están convocados los 60 alcaldes del estado para tomar de decisiones e identificar necesidades y evaluar alternativas que permita dar solución al problema.