Tlaxcala declara emergencia ambiental por saturación del relleno sanitario

El gobierno de Tlaxcala declaró emergencia ambiental por saturación del relleno sanitario Morelos, ubicado en Atlangatepec.

En un comunicado indica que la declaratoria, publicada en una edición extraordinaria del Periódico Oficial del Estado, establece el marco jurídico para implementar acciones de atención inmediata y coordinar esfuerzos entre autoridades estatales, municipales y los sectores público y privado.

Imagen del relleno sanitario de Atlangatepec. Foto: Especial

El documento instruye a la Secretaría de Medio Ambiente a buscar alternativas para la disposición final de los residuos sólidos, mediante acuerdos de colaboración con los ayuntamientos, otras entidades federativas y empresas que cuenten con infraestructura para su manejo adecuado.

Además, incluye medidas sanitarias para evitar que los residuos se depositen de manera irregular en barrancas, terrenos baldíos, caminos y otros espacios no autorizados, con el objetivo de evitar nuevos focos de contaminación.

Imagen del relleno sanitario de Atlangatepec Foto: Especial

La Coordinación Estatal de Protección Civil y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, realizarán recorridos de vigilancia en coordinación con las autoridades municipales.

En tanto, la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala supervisará el cumplimiento de las disposiciones ambientales y, en su caso, presentará las denuncias correspondientes.

Imagen del relleno sanitario de Atlangatepec Foto: Especial

Las autoridades estatales anunciaron una reunión en la que están convocados los 60 alcaldes del estado para tomar de decisiones e identificar necesidades y evaluar alternativas que permita dar solución al problema.