Anuncian otro reemplacamiento en Veracruz

El gobierno de Rocío Nahle anunció que en 2027 iniciará un nuevo proceso obligatorio para los automóviles con placas emitidas entre 2019 y 2022, pese a que el padrón actual aún no termina de actualizarse y a que el último programa masivo —el de 2022— dejó una recaudación superior a 1,647.7 millones de pesos, según los reportes oficiales de SEFIPLAN.

La administración estatal sostiene que el nuevo canje responde a razones de seguridad y a la necesidad de contar con información actualizada de los propietarios. El secretario de Finanzas, Miguel Reyes Hernández, detalló que el calendario de reordenamiento comenzó este año con las placas emitidas hasta 2018 y que el avance es del 80 por ciento.

Sin embargo, la medida detonó un rechazo inmediato de Movimiento Ciudadano, que acusa al Gobierno de utilizar el reemplacamiento como un mecanismo recaudatorio recurrente que golpea directamente la economía familiar. El dirigente estatal, Luis Carbonell, calificó el anuncio como “otro ataque al bolsillo de los veracruzanos” y cuestionó que se pretenda cobrar nuevamente por láminas que ya fueron pagadas.

Carbonell advirtió que en dos décadas las administraciones estatales han recurrido al reemplacamiento bajo el mismo argumento de seguridad, sin demostrar resultados concretos.

Y para tratar de revertirlo, la diputada local de MC, Elena Córdova Molina, presentó un Anteproyecto de Punto de Acuerdo para exhortar a SEFIPLAN a frenar el reemplacamiento 2027. Señaló que no existe razón técnica para obligar a los automovilistas a cambiar placas con tanta frecuencia, pues el número de serie y el propietario permanecen iguales.

La legisladora también cuestionó el destino de los recursos recaudados en 2022, al señalar que no se reflejan en medicamentos para hospitales, mantenimiento carretero ni obras comunitarias.

Mientras se anuncian nuevos cobros, en Veracruz seguimos teniendo hospitales que necesitan medicamentos…”

Movimiento Ciudadano adelantó que, de obtener mayoría en el Congreso en 2027, propondrá placas permanentes sin costo, con actualización digital del padrón vehicular.

La discusión se perfila como uno de los temas más sensibles rumbo al proceso electoral en Veracruz, donde la oposición exige transparencia total para evitar que los recursos públicos sean utilizados con fines partidistas.

Veracruz al borde del quebranto

Por Atalo Mata Othón

El desempeño de Rocío Nahle García como gobernadora de Veracruz, está golpeando de manera desmedida las finanzas de la entidad.

Y es que el Órgano de Fiscalización Superior entregó al Congreso de Veracruz el Informe de Resultados de la Cuenta Pública del año 2025.

Se detectó un presunto daño patrimonial por dos mil 749.6 millones de pesos de los recursos ejercidos en 2025. De ese total, dos mil 703.3 millones de pesos corresponden a 181 municipios.

Además, se observó que 16organismos públicos descentralizados que forman parte del Ejecutivo estatal reportan un presunto daño patrimonial de tres millones 975 mil 377 pesos.

Se observaron adquisiciones de bienes o servicios mediante licitación simplificada o adjudicación directa sin la debida motivación y fundamentación legal.

Así como la omisión en la publicación en la Gaceta Oficial del Estado de los acuerdos de los Subcomités de Adquisiciones donde se fijan los montos y modalidades de contratación para arrendamientos y servicios.

Incluso hay pagos sin comprobantes fiscales digitales por internet, contratación de servicios y asesorías sin evidencias de trabajos realizados.

La imagen de Rocío Nahle y su administración va de picada, mientras los veracruzanos continúan esperanzados a un mejor manejo financiero en el estado jarocho.