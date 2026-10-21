Entre acusaciones de censura y choque del PRI y MC, avalan “Ley Antimemes” en lo general

Con 312 votos a favor, 119 en contra y cero abstenciones, la mayoría de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados aprobó en lo general la llamada “Ley Antimemes”, entre advertencias de la oposición sobre posibles riesgos para la libertad de expresión, el ejercicio periodístico y la sátira política.

La confrontación entre el priista Carlos Gutiérrez Mancilla y el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, también se trasladó a la tribuna, donde legisladores intercambiaron acusaciones sobre violencia, censura, corrupción y persecución de periodistas.

Sin incorporar cambios a la minuta enviada por el Senado, la mayoría oficialista -Morena-Partido Verde-PT-, avaló el dictamen que reforma el Código Penal Federal y la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, a partir de una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Se establecen penas de hasta cinco años de prisión por el uso, reproducción, imitación o incorporación indebida de símbolos y logotipos oficiales del Gobierno de México.

Asimismo, contempla de cuatro a diez años de cárcel y multas de dos mil a 20 mil días de Unidad de Medida, - 226 MIL 200 pesos-, para quien divulgue, publique, comunique o distribuya, sin autorización, obras, fonogramas, videogramas o libros antes de su lanzamiento oficial o de su primera puesta a disposición autorizada en el país.

En materia de reparación del daño, dispone que la indemnización no podrá ser inferior a 40 por ciento del precio de venta al público de cada producto o servicio legítimo involucrado. La víctima también podrá optar por una cantidad resarcitoria de hasta 50 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA); es decir, hasta 5 millones 865 mil 500 pesos, determinada conforme a las circunstancias y consecuencias de la conducta.

Trasladan a tribuna confrontación Mancilla-Maynez

Durante la discusión, la confrontación entre el priista Carlos Gutiérrez Mancilla y el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, se trasladó a la tribuna, donde legisladores intercambiaron acusaciones sobre violencia, censura, corrupción y persecución de periodistas.

El emecista Juan Zavala rechazó la reforma y acusó a Morena de reproducir prácticas que, dijo, caracterizaron al antiguo régimen priista.

Desgraciadamente, Morena se ha convertido en lo que juró destruir: el priismo, esa cultura autoritaria, corrupta y anti ciudadana que tanto daño le hizo a México. Por eso, va a ser absurdo que aquí en unos momentos vengan legisladores del PRI a decir que ellos defienden a los periodistas y a la libertad de expresión”, aseveró.

Ello, al recordar la frase que se le atribuye al líder nacional priista, Alejandro Moreno, que habría pedido “matar de hambre a periodistas”.

Recordó episodios como la represión de 1968, la guerra sucia, Acteal, Atenco y Ayotzinapa, además de la intervención gubernamental que afectó al periódico Excélsior durante la dirección de Julio Scherer.

Afirmó que, con estos hechos, “el priismo no puede presentarse como defensor de la libertad de expresión”.

Sin defender al PRI abiertamente, pero sí demandando “cero impunidad para los violentos” desde el panismo, Miguel Ángel Monraz, llamó a Movimiento Ciudadano a asumir su responsabilidad en la crisis del agua que se vive en Jalisco, además de demandar a los emecistas a “dejar de hacerle el juego a Morena”.

Esto, tras señalar que Movimiento Ciudadano es cómplice” de que la llamada Ley Antimemes haya sido aprobada, primero en el Senado, y luego, en lo general, en San Lázaro

En el Senado (MC) se abstuvo. Es como votar a favor. Después los apretaron y Morena les incumplió un acuerdo y corrigieron su voto. Pero son cómplices”, recalcó.

Desde Morena, se recurrió a la misma declaración de Alito Moreno, sobre “matar a los periodistas de hambre” para rechazar que la reforma represente una amenaza contra la prensa y los creadores de contenido.

El dirigente nacional del PRI refiere que a los periodistas no se les mata a balazos, se les mata a billetazos (…) Esos son los que hoy vienen a decir que nosotros estamos intentando censurar al pueblo de México, por décima ocasión. Esos son los que creen que se nos olvida cómo trataron a la prensa”, afirmó la diputada guinda, Vianey García.

Se vienen y se quejan del pasado (…) puedo contar en Morena a muchas personas y personajes que fueron parte del PRI, de ese PRI hegemónico al que ustedes vienen hoy aquí y se quejan de manera reiterada. Ahora nomás falta que lo digan sin llorar”, respondió en defensa, el tricolor, César Alejandro Domínguez.

Oposición demanda se incluyan excepciones

En la jornada de debate, legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano advirtieron que la ausencia de excepciones expresas para caricaturas, parodias, memes, sátira y publicaciones periodísticas podría abrir la puerta a interpretaciones judiciales que inhiban la crítica al poder.

La panista Paulina Rubio Fernández cuestionó que Morena se negara a incorporar una salvaguarda explícita para las expresiones protegidas por la libertad de expresión, y dijo que insistirán en la demanda, durante la discusión de las reservas.

Esta ley lo que intenta hacer es simplemente darle la facultad a alguien de que pueda encuadrar el delito cualquier crítica”, sostuvo.

Insistió en que la oposición había solicitado precisar que el tipo penal no podría aplicarse a manifestaciones de libertad de expresión ni al ejercicio periodístico.

Si no es ese el fin del artículo, ¿por qué no aceptan ponerlo explícitamente?”, cuestionó.

Cárcel, censura (…) ¿en verdad los problemas de México son los memes?”, cuestionó el también panista, Miguel Ángel Monraz Ibarra.

Sostuvo que, si a Morena le molestan los memes, debería concentrarse en combatir la corrupción y la impunidad. Mientras mostraba caricaturas relacionadas con figuras políticas, mencionó al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a Amílcar Olán, en el contexto de señalamientos sobre presuntos vínculos con el narcotráfico y el huachicol fiscal.

Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI, advirtió por su parte que la utilización de emblemas gubernamentales en caricaturas o expresiones satíricas podría derivar en consecuencias penales, pese a que se redujeran algunas sanciones durante el proceso legislativo.

Moreira propuso incorporar una excepción expresa para que no se configure el delito cuando el uso de símbolos oficiales tenga fines periodísticos, informativos, educativos, artísticos, humorísticos, paródicos, satíricos, de crítica u opinión.

Aseguró que bastaría agregar cuatro renglones al proyecto para dar certeza jurídica y anunció que el PRI presentaría una reserva durante la discusión en lo particular.

La reforma sanciona además la elusión de medidas tecnológicas de protección, la fabricación y comercialización de dispositivos destinados a vulnerarlas, la prestación de servicios para ese propósito y la supresión o alteración de información sobre gestión de derechos.

Luego del aval en lo general, los legisladores discuten en lo particular las 179 reservas presentadas, de las cuales, las primeras 30 ya han sido rechazadas, en una jornada que se prevé se extienda hasta antes de la media noche de este miércoles, debido a que se espera subirán a tribuna al menos 88 oradores.