Confirma fiscal de NL una menor grave por consumir té con cristal 

Una menor estudiante de secundaria se encuentra hospitalizada y grave tras consumir un té con cristal, confirmó este miércoles la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

El caso se registró en la colonia Mártires de Cananea en el ayuntamiento de Santa Catarina y se desconoce cómo la menor obtuvo la droga que consumió en la bebida y que la mantiene en un estado de salud crítico.

Se tiene hasta el momento una persona identificada. La denuncia es al parecer un té con cristal, el estado de salud al parecer es grave, hasta el día de ayer”, dijo el fiscal Javier Flores Saldívar.

Por los hechos se integró una carpeta por el delito de corrupción de menores para deslindar responsabilidades y conocer cómo llegó la droga a manos de la adolescente.

“Se van a hacer las investigaciones para determinar quién es el responsable. Hay que realizar entrevistas en el colegio, con las compañeras de ella para saber cómo llegó esa droga a manos de esa menor”, comentó.

Aunque se había mencionado que eran dos las adolescentes intoxicadas, el Fiscal mencionó que solo se tiene conocimiento de una.

“Nosotros tenemos una como que comenzó a convulsionar en el colegio y fue trasladada al Instituto Mexicano del Seguro Social”, detalló.

La secundaria donde ocurrieron los hechos es la número 11 de donde la jovencita fue trasladada a las instalaciones del Hospital General de Zona número 33 para su atención médica.

De manera extraoficial trascendió que la menor permanece intubada debido a su delicada situación.