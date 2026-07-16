Justicia para Monse: Dan 70 años de prisión a Marlon Botas por feminicidio

A cuatro años del crimen que movilizó a la sociedad civil, se hizo justicia para Monserrat Bendimes. Marlon Botas fue sentenciado a la pena máxima de 70 años de prisión tras ser hallado culpable del delito de feminicidio en agravio de quien fuera su pareja sentimental.

Durante la audiencia, la cual se desarrolló de manera virtual, la actitud del hoy sentenciado dio un giro drástico. Al inicio de la sesión, Marlon se mostraba relajado y platicando con las personas a su alrededor; sin embargo, en cuanto el juez tomó la palabra para dictar el fallo, la tranquilidad se esfumó y comenzó a comerse las uñas visiblemente nervioso.

Rechazan darle la pena mínima

La defensa de Botas intentó apelar a la benevolencia del tribunal solicitando la pena mínima de 40 años, bajo el argumento de que el agresor había llamado a sus propios padres para pedir ayuda médica tras el ataque.

No obstante, el juez desestimó la petición y leyó con dureza los argumentos que justificaron los 70 años de cárcel, destacando que el feminicida actuó con total dolo: “Pudo detenerse antes del golpe, pudo detenerse en cualquier momento de los siguientes” y “pudo auxiliar a la víctima cuando todavía vivía”, sentenció la autoridad jurídica.

"Se hizo justicia para mi hija y pues se demostró el grado de culpabilidad del que fue su pareja. Le dieron 70 años", expresó al salir de los juzgados Cecilia Roldán, madre de Monse, quien agregó que el fin de este infierno legal les permitirá "llevar un duelo más tranquilo, pasito a pasito".

Una sentencia ejemplar contra la impunidad

El juez del caso enfatizó que este castigo busca sentar un precedente en Veracruz y el resto del país, explicando que la impunidad no es solamente la ausencia de castigo, sino la aplicación de una pena que no guarde relación con la gravedad y crueldad de los hechos.

Al ser cuestionada sobre la reparación del daño económico, la madre de la víctima fue tajante en que lo único que les importa es el castigo: "Si nos dijeran que esa reparación sería que mi hija va a revivir, felices de la vida, pero la verdad no. Lo único que nos interesa es que se mantenga y se sostenga la sentencia”.

La cronología del terror

Los hechos ocurrieron el 17 de abril de 2021, cuando Marlon y Monserrat regresaron de una fiesta a la casa de la joven. En el lugar, Botas la golpeó de manera salvaje. Tras la agresión, el sujeto llamó a sus padres, quienes en lugar de dar aviso inmediato a las autoridades, trasladaron a Monse a un hospital privado donde falleció seis días después debido a severas fracturas en el cráneo y el cuerpo.

Marlon Botas se convirtió en uno de los prófugos más buscados de México durante poco más de un año, hasta que finalmente se entregó a las autoridades en 2022 ante la presión mediática y el congelamiento de las cuentas de su red de apoyo familiar.

Será el próximo 23 de julio cuando se lleve a cabo la audiencia formal para la lectura y explicación de la sentencia completa, abriendo paso a las últimas etapas del proceso penal.