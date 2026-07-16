EU anuncia restricción de visas a miembros de extrema izquierda

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, anunció una nueva política de restricción de visas dirigida a miembros de grupos de extrema izquierda y otras organizaciones afines que hayan apoyado o incitados actos de terrorismo, actividades delictivas violentas; participado en sabotaje económico; financiado, reclutado o proporcionado apoyo logístico para acciones violentas o delictivas cometidas por este tipo de movimientos radicales.

En una declaración, acusó a los grupos terroristas de extrema izquierda y sus aliados de utilizar redes sofisticadas y organizadas para perpetrar la violencia como herramienta política, buscando implementar una visión política extremista mediante la intimidación y campañas de terror coordinadas.

Detalló que "se trata de una estrategia que busca explícitamente socavar los fundamentos políticos de las sociedades libres y autónomas, utilizando atentados con bombas, asesinatos y otras formas de terrorismo para silenciar la libertad de expresión, limitar la oposición política, modificar las políticas públicas y sabotear los procesos políticos”.

La nueva política de restricción de visas responde al Memorando Presidencial de Seguridad Nacional-7 y las acciones posteriores para desmantelar las redes que fomentan la violencia política antes de que escalen a acciones delictivas.

Sostuvo que “esta política salvaguardará el territorio estadounidense al restringir la entrada de ciudadanos extranjeros que financien, recluten, inciten o faciliten de cualquier otro modo las redes terroristas, violentas y criminales de extrema izquierda, cerrando así las vías de visado que los terroristas de extrema izquierda y otros grupos afines explotan para amenazar la vida de los estadounidenses, socavar la estabilidad económica y coordinar acciones violentas en suelo estadounidense”.

EU restringirá permanencia de periodistas y estudiantes extranjeros

Por Oswaldo Rojas

El gobierno de Estados Unidos decidió restringir el tiempo de estadía legal para periodistas y estudiantes extranjeros, según un documento administrativo conocido el jueves, en un nuevo endurecimiento de la política migratoria por parte del presidente Donald Trump.

Salvo bloqueo del Congreso, la medida entrará en vigor en septiembre.

Según la nueva normativa, los extranjeros que tengan un visado de estudiante no podrán permanecer más de cuatro años en territorio estadounidense.

Las estadías para periodistas extranjeros se limitarán a 240 días, unos ocho meses, aunque se podrá optar por extensiones por periodos iguales.

Los periodistas chinos estarán sometidos a un marco particularmente restrictivo, con visados de un máximo de 90 días.

El cambio, que entrará en vigor 60 días después de su publicación en el Registro Federal, prevista para el viernes, afectará a periodistas acreditados de cientos de medios extranjeros en Estados Unidos.

Un centenar de medios y organizaciones de prensa internacionales, consideraron en una carta abierta que esto "reduciría la cantidad y la calidad de la cobertura" de la actualidad estadounidense.

El Partido Republicano de Trump, que prometió poner fin a la inmigración irregular y limitar la regular, es mayoritario en el Congreso.

Hasta ahora, Estados Unidos otorgaba visados por la duración del programa de estudios a los alumnos y hasta de cinco años para periodistas.

Desde su regreso al poder, Trump ha expulsado masivamente a inmigrantes irregulares e impuesto una serie de restricciones a la entrada legal de ciudadanos extranjeros.

El mandatario, además, ataca regularmente a los periodistas y a la cobertura de ciertos medios, a los que acusa de difundir noticias falsas.

La oenegé Reporteros sin Fronteras (RSF) advirtió que la medida constituye una "violación directa" de la libertad de expresión y de prensa, y advirtió que podría "hacer extremadamente difícil, cuando no imposible, el funcionamiento de los medios internacionales en territorio estadounidense".

La medida ya había sido propuesta el año pasado por el gobierno, lo que había dado inicio a una fase de consultas.

Para justificar su decisión, el Departamento de Seguridad Interior, que gestiona los flujos migratorios, apuntó a un "aumento significativo" en los últimos años del número de estudiantes y periodistas que se benefician de estos visados.