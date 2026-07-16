PAN y Somos México lamentan detención de Ernesto Ruffo

El líder nacional del PAN, Jorge Romero, afirmó que, ante la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, corresponde a las autoridades conducir el proceso con estricto apego a la ley, respetando en todo momento el debido proceso y la presunción de inocencia.

Por otra parte, el partido de reciente creación Somos México calificó de ilegal y arbitraria la detención de Ernesto Ruffo Appel, consejero político de este nuevo instituto, al tiempo que exigió su inmediata liberación.

Ruffo Appel, quien fue el primer gobernador emanado del PAN, ganó las elecciones por la gubernatura de Baja California en 1989, y hoy la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa de contrabando de combustible; es decir, huachicol fiscal.

El líder panista, Jorge Romero, manifestó su confianza en que Ernesto Ruffo aclarará los hechos que se le imputan por las vías legales correspondientes y reiteró que ninguna persona debe estar por encima de la ley, pero tampoco por debajo de las garantías que la Constitución reconoce para cualquier ciudadano.

“Mientras en el caso de Ernesto Ruffo las autoridades actuaron de manera inmediata, existen otros casos con graves señalamientos públicos, como los de Rubén Rocha Moya (gobernador con licencia de Sinaloa) y Marina del Pilar Ávila (gobernadora de Baja California) en los que hasta ahora no han actuado aún (contando) con pruebas contundentes".

El dirigente del PAN sostuvo que la ley no puede aplicarse con criterios distintos dependiendo de la persona o del partido al que pertenezca.

La coincidencia de estos hechos hace indispensable que las autoridades actúen con absoluta transparencia y demuestren que la procuración de justicia no responde a intereses políticos ni a tratamientos diferenciados.

La confianza en las instituciones sólo puede construirse cuando la ley se aplica de manera imparcial, sin importar nombres, partidos o cargos públicos”, expuso.

Por su parte el partido de reciente creación Somos México, que tiene entre sus filas a liderazgos emanados del PAN, como el ex senador Gustavo Madero y Ernesto Ruffo Appel, emitió una férrea defensa del exgobernador de Baja California detenido.

A través de un comunicado. Somos México exigió la inmediata e incondicional liberación de Ernesto Ruffo Appel, “en virtud de que consideramos esta acción un atropello inaudito en contra del también consejero Consultivo de esta organización”.

Abundó que en meses anteriores, Ruffo Appel explicó detalladamente ante las autoridades y ante los medios de comunicación lo irracional e inconsistente de tales acusaciones, puesto que la empresa de la que es socio está avalada por aduanas, el SAT y la Secretaría de Energía.

Asimismo, indicó, como el propio Rutto Appel lo ha declarado, la empresa de la que es socio tiene como actividad principal los trámites y gestiones aduanales de productos que otras empresas y/o particulares quieren introducir al país.

Su relación directa es con la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) para los trámites administrativos. Es la ANAM la que certifica el tipo de producto que se introduce a México. Ruffo Appel lo ha dicho públicamente, la ANAM es la gran responsable de evitar o permitir el tráfico de huachicol.

Aun así de manera abusiva, la Fiscalía encabezada por Ernestina Godoy decidió arremeter contra Ruffo, mientras se hace de la vista gorda ante la contundente evidencia del fraude fiscal más grande de la historia, el tráfico ilegal de combustible perpetrado por las autoridades federales, entre ellas la Secretaría de Marina y varios gobernadores morenistas actualmente en funciones”, señaló Somos Mx.

Agregó que este agravio no puede explicarse de otra manera, sino como una cortina de humo que pretende distraer la atención pública del escándalo que ha generado en Baja California las grabaciones publicadas de la gobernadora Marina del Pilar y sus negociaciones al margen de la ley y la soberanía con agentes norteamericanos, admitido públicamente por ella misma.