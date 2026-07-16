Alerta en Coahuila: monitorean río Bravo por aumento de caudal en Piedras Negras

La Subsecretaría de Protección Civil de Coahuila mantiene el monitoreo ante el incremento en el caudal del río Bravo, a la altura del municipio de Piedras Negras, derivado de las lluvias registradas en la región.

De acuerdo con la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), se estima que el caudal alcance aproximadamente mil 100 metros cúbicos por segundo, con un nivel cercano a los 5.20 metros, hacia el mediodía del sábado 18 de julio.

En un comunicado emitido por autoridades estatales y municipales se informó que el incremento no representa un riesgo mayor para la población; sin embargo, las autoridades mantienen un monitoreo permanente del comportamiento del río y exhortan a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales.

Ante estas condiciones, la Subsecretaría de Protección Civil de Coahuila recomendó a las personas que realizan actividades de pesca evitar acercarse o ingresar a las márgenes del río, ya que el aumento del caudal puede generar corrientes más fuertes y condiciones de riesgo.

Asimismo, pidió a quienes desarrollan trabajos cerca del cauce extremar precauciones, utilizar el equipo y las medidas de seguridad correspondientes, y permanecer atentos a cualquier cambio en el nivel del agua. Las autoridades también exhortaron a las personas que habitan en asentamientos irregulares o zonas bajas cercanas al río a mantenerse pendientes de los avisos oficiales y atender oportunamente las indicaciones de Protección Civil, en caso de ser necesario.