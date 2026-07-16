Alerta en Coahuila: monitorean río Bravo por aumento de caudal en Piedras Negras
La Subsecretaría de Protección Civil de Coahuila mantiene un monitoreo permanente sobre el río Bravo a la altura de Piedras Negras por el incremento en su caudal tras las recientes lluvias.
La Subsecretaría de Protección Civil de Coahuila mantiene el monitoreo ante el incremento en el caudal del río Bravo, a la altura del municipio de Piedras Negras, derivado de las lluvias registradas en la región.
De acuerdo con la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), se estima que el caudal alcance aproximadamente mil 100 metros cúbicos por segundo, con un nivel cercano a los 5.20 metros, hacia el mediodía del sábado 18 de julio.
En un comunicado emitido por autoridades estatales y municipales se informó que el incremento no representa un riesgo mayor para la población; sin embargo, las autoridades mantienen un monitoreo permanente del comportamiento del río y exhortan a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales.
Ante estas condiciones, la Subsecretaría de Protección Civil de Coahuila recomendó a las personas que realizan actividades de pesca evitar acercarse o ingresar a las márgenes del río, ya que el aumento del caudal puede generar corrientes más fuertes y condiciones de riesgo.
Asimismo, pidió a quienes desarrollan trabajos cerca del cauce extremar precauciones, utilizar el equipo y las medidas de seguridad correspondientes, y permanecer atentos a cualquier cambio en el nivel del agua. Las autoridades también exhortaron a las personas que habitan en asentamientos irregulares o zonas bajas cercanas al río a mantenerse pendientes de los avisos oficiales y atender oportunamente las indicaciones de Protección Civil, en caso de ser necesario.