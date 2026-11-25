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Los juzgadores del país se deben comprometer a impartir una justicia igualitaria y con espacios libres de violencia en contra de las mujeres, afirmó este miércoles la ministra Yasmín Esquivel Mossa, integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, realizaron pronunciamientos sobre la efeméride las y los integrantes del Pleno del Máximo Tribunal, en la sesión en la que, además, se resolvió un asunto para garantizar la paridad en órganos jurisdiccionales.

“Me refiero a la responsabilidad que como juzgadores tenemos, de garantizar que las niñas, niños, adolescentes y mujeres; una justicia igualitaria, libre de discriminación y violencia.

“Y de eso nos debemos ocupar los juzgadores, de asegurar que dentro de los tribunales haya condiciones de igualdad y ambientes de trabajo libres de violencia”, afirmó la ministra Esquivel Mossa.

La togada, quien es representante del Comité Interinstitucional de Igualdad de Género de la SCJN indicó que, se debe garanrizar la protección legal de las mujeres.

“Que nuestra función pueda permear y sentirse por los justiciables, que el acceso a la justicia para todo todas las mujeres sea una realidad, que ninguna mujer, que ninguna niña se quede atrás en el ejercicio de sus derechos”, expresó Esquivel Mossa.

Más esfuerzo

La ministra Lenia Batres Guadarrama se pronunció porque el Máximo Tribunal incremente sus esfuerzos para resuelvan asuntos para erradicar la violencia de género, al inicio de la sesión de este miércoles.

“Por eso estamos obligados, obligadas desde esta casa de la justicia mexicana a refrendar e intensificar nuestros esfuerzos por la eliminación de toda forma de discriminación, desigualdad, abuso y violencia de género.

“Por una justicia con perspectiva de género que garantice a mujeres, niñas y adolescentes el acceso efectivo sin obstáculos y que combata la impunidad. Por acciones contundentes del Estado mexicano, instituciones comprometidas y una sociedad que no permanezca indiferente”, expresó la ministra Batres Guadarrama.

Al inicio de su mensaje recordó a las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, asesinadas el 25 de noviembre de 1960, por la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, en República Dominicana, pero sin referirse directamente al país.

“Que no basta conmemorar ni con no discriminar. Es indispensable transformar y hacer justicia por quienes ya no están, por quienes resisten, por las que luchan y por las generaciones de mujeres que merecen crecer y vivir en libertad. Ni una menos. Vivas, libres y sin violencia. Los derechos son para todas y para todos”, manifestó la ministra Batres Guadarrama

Deuda histórica

Posteriormente, el ministro Giovanni Azael Figueroa, afirmó que se debe asumir lo que calificó como una deuda histórica en contra de las mujeres, pero con acciones y no con discursos.

“Asumimos un deber frente a una deuda histórica: erradicar la violencia contra las mujeres nos obliga a mirar más allá de las formas y de los discursos vacíos, para colocar en el centro de nuestra labor la tutela real y sustantiva de sus derechos humanos.

“Desde este Alto Tribunal la tarea es clara, cada resolución debe ser un instrumento vivo de justicia material que derribe barreras y garantice una vida libre de miedo y de abusos”, manifestó el ministro Figueroa Mejía.

En la sesión se resolvió a favor el proyecto de la ministra Sara Irene Herrerías Guerra, en el que se estableció la obligación de integrar, con paridad, las plantillas de los órganos jurisdiccionales, bajo los principios de igualdad, no discriminación y acceso a los cargos públicos.