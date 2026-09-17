Balacera afuera de la Prepa 6 provoca pánico entre estudiantes

Una balacera se registró afuera de la Preparatoria 6 de Miravalle en el municipio de Tlaquepaque, Jalisco.

Los disparos provocaron pánico entre los estudiantes, quienes corrieron para resguardarse. Algunos lograron captar en video parte de la balacera.

En uno de los videos se observa a cuatro personas armadas: tres hombres y una mujer, todos con cubrebocas.

En las imágenes se les ve a punto de subirse a un vehículo rojo, que habría sido utilizado para escapar del lugar.

La balacera ocurrió alrededor de las 13:19 horas, sobre la calle Literatura, entre Santiago Rebull y Juan José Segura, afuera del plantel.

Ante lo ocurrido, la Preparatoria 6 suspendió las clases del turno vespertino y mediante un comunicado, la Universidad de Guadalajara informó:

El sistema de educación media superior informa que estudiantes, docentes y personal se encuentran resguardados y a salvo dentro del plantel. Como medida preventiva, los accesos permanecerán cerrados”.

De acuerdo con la Comisaría Municipal, se trató de un conflicto entre dos pandillas por la disputa de la zona.

En el lugar fueron localizados 20 casquillos de arma corta.

En los alrededores también se localizaron indicios relacionados con el consumo de drogas.

Tres vehículos resultaron con impactos de bala: una camioneta pick up blanca, un sedán color arena y otro vehículo color tinto.

La Fiscalía del Estado de Jalisco inició las investigaciones para identificar a las personas involucradas.