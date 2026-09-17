Tras 21 meses, EU abre la puerta a ganado mexicano tras baja de casos de gusano barrenador

Estados Unidos reabrirá su puerto más grande para los envíos de ganado vivo mexicano, anunció la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, este jueves.

Nos tomamos un momento para reflexionar que, después de 100 días, solo tenemos 2 casos activos en nuestro país", escribió Rollins en X.

El puerto de Santa Teresa, Nuevo México, que colinda con San Jerónimo, Chihuahua, reabrirá el jueves 24 de septiembre, permitiendo la entrada del primer lote de ganado desde México hacia los Estados Unidos después de que se paralizaran durante 21 meses para evitar la propagación del gusano barrenador del Nuevo Mundo, además, en un mes esperan reabrir Palomas-Columbus.

El anuncio se dio durante una gira de Rollins por Santa Teresa, donde se reunió con ganaderos y funcionarios clave del sector. Según la funcionaria, este es el puerto de inspección de ganado con mayor actividad en la frontera entre Estados Unidos y México, y durante los últimos cinco años concentró el 43% de las importaciones de ganado mexicano.

La mayoría de los animales que ingresan por ese punto se trasladan después a corrales de engorde en Texas antes de entrar a la cadena alimentaria estadounidense.

La reapertura forma parte de una estrategia escalonada del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) que comenzó hace unas tres semanas con la reactivación del cruce ganadero de Douglas, Arizona, y que ha estado condicionada al progreso continuo y a salvaguardas sanitarias diseñadas para proteger al hato estadounidense.

Rollins destacó que, "después de 100 días, solo tenemos 2 casos activos en nuestro país" y ninguno en Nuevo México, cifra que contrastó con los más de 90 mil casos de gusano barrenador que enfrentaron los ganaderos de Texas en 1972.

La pelea no ha terminado, pero estamos ganando", declaró la secretaria. "Proteger el ganado americano siempre vendrá primero".

Gusano barrenador llega a Hermosillo, Sonora

Mientras que las exportaciones de cabezas de ganado en pie mexicano hacia el mercado estadunidense avanzan con atrasos por los problemas que registró la Estación Cuarentenaria de Agua Prieta que colinda con Douglas en Arizona, la SENASICA confirmó el primer caso del gusano barrenador del ganado en Hermosillo, capital de Sonora.

Y la mosca cada vez está más cerca de la frontera en Sahuaripa a escasos 220 kilómetros de la línea Internacional.

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) confirmó el primer caso de gusano barrenador en Hermosillo al actualizar su informe de casos activos este 15 de septiembre de 2026.

De acuerdo al reporte del organismo desconcentrado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México (Sader), Sonora contabiliza 59 casos en 11 municipios, incluyendo la capital del Estado.

Hasta el momento la mayor cantidad se concentra en Álamos con 27, le sigue Huatabampo con 13, después Quiriego con cinco, Yécora con cuatro, Navojoa con tres y Cajeme con dos.

Mientras que Arivechi, Guaymas, Hermosillo, Rosario y Sahuaripa aparecen en la lista con uno cada uno, sumándose a los mil 880 que hay activos en territorio mexicano.

El primer caso de gusano barrenador registrado en Sonora ocurrió a días de la reapertura de la frontera para la exportación de ganado que fue el 24 de agosto, apareciendo en el municipio de Álamos.

Esta situación no provocó la suspensión de las exportaciones, pero sí fueron interrumpidas de forma temporal por un desperfecto técnico en la estación cuarentenaria de Agua Prieta, que quedó resuelta el 8 de septiembre cuando inició nuevamente el cruce de reses a Estados Unidos.

Desde que se confirmó el primer caso, las autoridades de Sonora y México iniciaron un operativo para reducir la presencia del gusano barrenador en la entidad, misma que incluye la dispersión de más de 12 millones de moscas estériles cada semana.

La liberación de las moscas estériles empezó en la zona sur del estado donde se concentran la mayoría de los casos hasta el momento, además se mantienen monitoreos y capacitaciones para los productores.