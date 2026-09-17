México y EE. UU. frenarán tráfico de documentos históricos con IA

El Archivo General de la Nación y la embajada de los Estados Unidos en México lanzaron la plataforma binacional contra el tráfico ilícito de patrimonio documental, que permitirá identificar, rastrear y recuperar de forma eficiente documentos o artículos robados de riqueza histórica.

Con un respaldo financiero de 150 mil dólares (2.7 millones de pesos) del programa de Subvenciones para la Implementación del Acuerdo sobre Bienes Culturales (CPAIG), los especialistas del AGN crearán un micrositio de datos con inteligencia artificial que integre documentos reportados como sustraídos, recuperados y en posesión de particulares.

Además, la herramienta permitirá una comunicación directa entre autoridades mexicanas como la Cancillería, el propio Archivo General de la Nación y la FGR con sus contrapartes del país vecino, como el Departamento de Justicia, Interpol, el FBI y distintas agencias involucradas en el tema, destacó Silvio González, ministro consejero de Diplomacia Pública de la embajada estadunidense.

“A través de este proyecto, no solo estamos hablando de piezas, mapas o documentos. Cada uno tiene su historia. Nos habla de las personas que estuvieron antes que nosotros, de cómo se formaron nuestras sociedades y de los vínculos de nuestros pueblos que han construido durante muchas generaciones.

“Para los Estados Unidos, proteger el patrimonio cultural de México es parte de esa responsabilidad compartida. Estados Unidos es el principal socio de México en la recuperación de bienes históricos y culturales, con cerca de 12 mil piezas devueltas en la última década. Esta cifra refleja el compromiso de nuestros gobiernos para proteger el patrimonio cultural mexicano y combatir su tráfico ilícito”.

Recientemente, a través del trabajo coordinado de autoridades de ambas naciones, se recuperaron tres objetos de gran trascendencia histórica que habían sido sustraídos de México, como fue el manuscrito de Hernán Cortés de 1527, repatriado en 2023, y un año antes se entregó la estatua de San Antonio de Padua, robada en Morelos en 2002 y que se encontraba registrada como monumento histórico desde 1940.

“Hace apenas unos días, el embajador Ronald Johnson destacó el ejemplo en Estados Unidos de más de 40 estudiantes de preparatoria y su maestro, cuyo compromiso contribuyó a la restitución de más de mil 100 piezas arqueológicas a México. Como señaló el embajador, su esfuerzo demuestra cómo la educación, la responsabilidad y el respeto por la historia pueden marcar una verdadera diferencia”, puntualizó el funcionario estadunidense.

Además, el Monumento 9 de Chalcatzingo, conocido como el “Monstruo de la tierra” o “Portal del Inframundo”, con una antigüedad de 2 mil 500 años, fue localizado en Denver, Colorado, y entregado de vuelta a México en mayo de 2023.

De acuerdo con el AGN, hasta ahora hay 464 fichas con objetos faltantes que se inscribieron en la base de Interpol desde 2011. 167 están identificadas en archivos registrados y 56 presentan mutilaciones. Todos son de valor incalculable.

En tanto, Mariana Berenice Gayosso, directora de Preservación del Patrimonio Cultural del AGN, destacó que el proyecto busca optimizar la localización y recuperación de documentos objeto de tráfico ilícito e incrementar el número de piezas recuperadas del patrimonio documental.

“La información pública permitirá a cualquier ciudadano saber si un documento fue sustraído. Usaremos inteligencia artificial para rastrear subastas y sitios web, también para asociar imágenes y generar alertas tempranas, así ampliamos nuestra capacidad de vigilancia y recuperación”.

En la conformación de esta plataforma, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) participará en la administración de los recursos, garantizando el cumplimiento de plazos y la rendición de cuentas.

“El tráfico ilícito de patrimonio documental es, por su propia naturaleza, un fenómeno internacional. Cuando un documento es sustraído de un país, puede ser ofrecido en plataformas digitales, casas de subasta o mercados ilegales, ubicado en otras naciones. Por ello, su prevención, identificación y recuperación requieren de mecanismos diligentes de intercambio de información, comunicación y cooperación sostenida entre autoridades, organismos e instituciones internacionales”, subrayó Xóchitl Patricia Aldana Maldonado, representante permanente de la OEI en México.

El proyecto durará 21 meses.