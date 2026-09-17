Claudia Sheinbaum afirma en Tlaxcala que nadie decide por los mexicanos

Al retomar su gira por el país con motivo de su segundo informe de Gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum advirtió a otras naciones que los mexicanos deciden su propio destino.

Desde Tlaxcala, la jefa del Ejecutivo enfatizó este mensaje ante las presiones que ejerce Estados Unidos por endurecer las acciones contra los cárteles del narcotráfico y las versiones de que este jueves conversó con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Puede haber revolución, pero entre los mexicanos decidimos nuestro destino. Nadie más decide por nosotros”, manifestó.

La jefa del Ejecutivo destacó que la defensa de la soberanía ha marcado la historia nacional desde el movimiento independentista encabezado por Miguel Hidalgo hasta la Constitución de 1917.

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La mandataria federal informó que en la entidad más de 460 mil personas son derechohabientes de alguno de ellos.

“Los Programas del Bienestar son amor hecho política. ¿Por qué es eso? Es el amor al pueblo lo que se refleja en los Programas de Bienestar. ¿Por qué se puede dar eso? Pues porque ya no se roba el dinero. Porque antes, ¿por qué no se daba? O porque no cobraban impuestos a quienes tenían que pagarlos o porque de plano iba a los bolsillos de alguien. Entonces, solo cuando hay honestidad es factible hacer Programas del Bienestar universales”, informó desde la Ciudad de la Cultura y el Entretenimiento, en Amaxac de Guerrero.

La presidenta Claudia Sheinbaum expuso que en materia de obras se realizó la construcción del Distribuidor Vial de Santa Ana Chiautempan, la conservación de la Red Federal de Carreteras, el avance de 22 kilómetros en el saneamiento del río Atoyac; la construcción de dos Bachilleratos Nacionales “Margarita Maza”, cuatro ampliaciones, nuevas unidades académicas de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) y del Instituto Politécnico Nacional (IPN); una meta de 17 mil 330 nuevas Viviendas para el Bienestar, reestructuración de créditos impagables en beneficio de 30 mil familias, la construcción de 30 Centros LIBRE para las mujeres y anunció 118 nuevos consultorios médicos del Servicio Universal de Salud para brindar la atención primaria.