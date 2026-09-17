Detienen a cuatro sujetos por robo de autos en Jalisco

Derivado del trabajo de investigación criminal, operativos de captura y de litigación por parte de la Fiscalía de Jalisco, a través de su Unidad de Investigación Especializada en Robo de Vehículo, se logró el inicio de procesos penales en contra de cuatro hombres presuntamente implicados en tres casos distintos de robo calificado cometidos en Tonalá, Guadalajara y Zapopan.

El primer caso corresponde a Bryan Josué “N”, señalado por los hechos ocurridos el pasado 29 de agosto en la colonia Edén, en Tonalá.

Donde presuntamente interceptó con arma de fuego a una mujer y a su hija para despojarlas de sus pertenencias y de una motocicleta Honda Navi modelo 2025.

En un segundo hecho, las diligencias permitieron la detención de Óscar “N”, quien fue capturado tras determinarse su presunta responsabilidad en el robo de una camioneta Nissan Pick Up el pasado 4 de septiembre en la colonia Jardines de la Cruz, en Guadalajara. Se presume que amagó con un cuchillo al propietario.

Finalmente, Jonathan Giovanni “N” y José Manuel “N”, fueron identificados como los presuntos responsables de haber despojado con violencia a un ciudadano de su camioneta BYD Song Plus modelo 2025 el pasado 18 de agosto, a las afueras de unas canchas deportivas en la colonia Del Bajío, en Zapopan.

En los tres casos, el tribunal ratificó las imputaciones presentadas por esta representación social y decretó la prisión preventiva oficiosa por un año como medida cautelar para los cuatro imputados.