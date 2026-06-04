Jubilados de CFE protestan en aeropuerto por recorte a sus pensiones

Un grupo de jubilados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizó una protesta pacífica este jueves en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Monterrey para manifestarse contra la reforma al artículo 127, que, aseguran, afectó de forma retroactiva sus pensiones.

Desde cerca de las 10:00 horas se reunieron en la entrada 2 de la terminal aérea con el objetivo de expresar su inconformidad.

Los quejosos señalaron que el recorte a sus pensiones los afecta severamente, por lo que alzaron la voz y entregaron panfletos a los usuarios del aeropuerto.

En la protesta también estuvieron presentes extrabajadores de otras paraestatales, como Pemex, Nafin y Banobras, que igualmente forman parte de la Alianza Nacional.

Afirmaron que reducir una pensión ya otorgada es inconstitucional y que, además, los vulnera porque la mayoría depende de esos recursos para cubrir tratamientos médicos y otros compromisos adquiridos.

Señalaron que la aplicación del artículo 127, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 10 de abril de 2026, ordena ajustar pensiones que fueron otorgadas hace décadas.

Lo anterior, sostuvieron, viola el artículo 14 constitucional, que establece que a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.